Службу общественного здравоохранения Кыргызстана намерены модернизировать

Службу общественного здравоохранения в Кыргызстане намерены модернизировать, расширив ее основные функции. Проект постановления кабмина Минздрав вынес на общественное обсуждение.

В частности планируется реорганизовать департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора путем присоединения к нему Республиканского центра профилактики и контроля особо опасных, карантинных инфекций.

Кроме того, предлагается изменить наименование Национального института общественного здоровья — на Национальный центр общественного здоровья. Он будет реорганизован путем слияния с:

Республиканским центром иммунопрофилактики;

Республиканским центром по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и вирусом иммунодефицита человека;

Республиканским центром укрепления здоровья и массовой коммуникации.

Отметим, такая инициатива уже обсуждалась в 2023 году. Однако представители пациентских сообществ людей, живущих с ВИЧ и вирусными гепатитами, а также руководство центров выступили против объединения учреждений. Тогда их оставили самостоятельными.

В справке-обосновании отмечается, что в КР за последние 40 лет (с 1980-го по 2020-й) наблюдается увеличение среднегодовой температуры на 1,12 градуса.

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«Изменение климата вызывает такие риски, как волны жары, что отрицательно влияет на здоровье населения. Установлена прямая зависимость влияния изменения атмосферного давления на смертность по причине болезней органов дыхания. Также наблюдается рост инфекционных болезней, например желудочно-кишечных инфекций, в связи с увеличением температуры и загрязнением воды в результате наводнений», — отмечают в Минздраве.

Учитывая, что ситуация по изменению климата будет в будущем усугубляться, а здоровье населения подвергаться климатическим опасностям, возникает необходимость предусмотреть соответствующие нормы в целях расширения и уточнения полномочий подведомственных организаций Министерства здравоохранения.

В проекте постановления предусмотрены полномочия и ответственность по социально-гигиеническому мониторингу и оценке воздействия на здоровье, вопросам управления медицинским отходами, за организацию и проведение мер инфекционного контроля в организациях здравоохранения.