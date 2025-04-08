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Общество

Внимание! В части Бишкека 9 апреля отключат питьевую воду

В части столицы 9 апреля отключат подачу питьевой воды с 10.00 до 22.00 в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения, ограниченный улицами:
— проспект Чингиза Айтматова — улицы Минжылкиева — Токтогула Сагындыкова — проспект Абсамата Масалиева.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии

Отключение связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на городских водопроводных сетях диаметром 300 миллиметров.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325141/
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