Внимание! В части Бишкека 9 апреля отключат питьевую воду

В части столицы 9 апреля отключат подачу питьевой воды с 10.00 до 22.00 в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.
Район отключения, ограниченный улицами:
— проспект Чингиза Айтматова — улицы Минжылкиева — Токтогула Сагындыкова — проспект Абсамата Масалиева.
Отключение связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на городских водопроводных сетях диаметром 300 миллиметров.
МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.