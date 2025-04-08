Внимание! В части Бишкека 9 апреля отключат питьевую воду

В части столицы 9 апреля отключат подачу питьевой воды с 10.00 до 22.00 в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения, ограниченный улицами:

— проспект Чингиза Айтматова — улицы Минжылкиева — Токтогула Сагындыкова — проспект Абсамата Масалиева. Фото пресс-службы мэрии Отключение связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на городских водопроводных сетях диаметром 300 миллиметров. МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.