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Общество

В Узбекистане помогут нуждающимся семьям с оплатой газа и электричества

В Узбекистане малообеспеченным семьям частично компенсируют расходы на газ и электричество, а также выплатят материальную помощь в следующий отопительный сезон, сообщают местные СМИ.

Согласно постановлению президента Шавката Мирзиеева, компенсацию можно будет получать с 1 мая 2025 года по 1 апреля 2027-го через информационную систему «Единый реестр социальной защиты».

Чтобы получить компенсацию, семья должна быть включена в один из следующих реестров:

Единый реестр социальной защиты — сюда входят семьи, где доход на одного человека не превышает 669 тысяч сумов в месяц.

Реестр малообеспеченных семей — в него включаются семьи с доходом до 1,15 миллиона сумов, где доход на каждого члена не превышает 1,5 суммы минимальных потребительских расходов.

В случае с электричеством государство компенсирует потребление до 150 киловатт-часов в месяц сверх базовой нормы в 200 киловатт-часов. Для природного газа компенсация действует на дополнительный объем до 250 кубометров в месяц в отопительный сезон и до 150 кубометров в остальное время.

Также в ноябре этого года малообеспеченным семьям будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 1 миллиона сумов на отопительный сезон — 2025/2026. В этом случае нужно обратиться в свою махаллю. Специальная комиссия («махаллинская семерка») проведет проверку и может включить нуждающихся в дополнительный список.

Если раньше компенсация выплачивалась только в зимний период, то есть с ноября по февраль, то теперь ежемесячно в течение всего года.

По данным Агентства социальной защиты, на март 2025-го в РУз зарегистрировано более 746 тысяч малообеспеченных семей.

Напомним, что в Кыргызстане Министерство энергетики вынесло на обсуждение проект постановления «Об утверждении среднесрочной тарифной политики на тепловую энергию и горячее водоснабжение на 2025-2030 годы». Поскольку, по данным ведомства, тарифы не покрывают себестоимость производства и распределения тепловой энергии, что приводит к высокому уровню износа оборудования, предлагается с 1 июня ежегодно повышать тарифы.

Новый проект предполагает увеличение тарифов для населения с общей площадью до 80 квадратных метров на цели отопления и горячего водоснабжения с 1 июня 2025-го на 25 процентов, с 1 июня 2026 года — на 50 процентов, с 1 июня 2027-го — на 75 процентов, а в 2028-2030 годах установление тарифов на уровне себестоимости. Для населения с общей площадью свыше 80 квадратных метров, а также для промышленных, бюджетных и прочих потребителей тарифы на цели отопления и горячего водоснабжения будут устанавливаться на уровне себестоимости.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325099/
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