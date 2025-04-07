Садыр Жапаров встретился с известным певцом и бизнесменом Эмином Агаларовым

Садыр Жапаров встретился с известным певцом и бизнесменом из Азербайджана Эмином Агаларовым. Об этом артист написал на своей странице в Facebook.
Отмечается, что певец уже несколько дней находится с гастролями в Кыргызстане и намерен в будущем реализовать здесь строительные проекты.
«Очень приятно видеть, как развивается страна, готовая к новым проектам и инвестициям. Благодарю президента Садыра Жапарова за прием и гостеприимство», — написал Эмин Агаларов.
Эмин Агаларов — азербайджанский артист, президент компании Agalarov Development, основатель музыкальной премии «ЖАРА Music Awards» и международного музыкального фестиваля Dream Fest.