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Общество

Садыр Жапаров встретился с известным певцом и бизнесменом Эмином Агаларовым

Садыр Жапаров встретился с известным певцом и бизнесменом из Азербайджана Эмином Агаларовым. Об этом артист написал на своей странице в Facebook.

из соцсетей Эмина Агаларова
Фото из соцсетей Эмина Агаларова

Отмечается, что певец уже несколько дней находится с гастролями в Кыргызстане и намерен в будущем реализовать здесь строительные проекты.

«Очень приятно видеть, как развивается страна, готовая к новым проектам и инвестициям. Благодарю президента Садыра Жапарова за прием и гостеприимство», — написал Эмин Агаларов.

Эмин Агаларов — азербайджанский артист, президент компании Agalarov Development, основатель музыкальной премии «ЖАРА Music Awards» и международного музыкального фестиваля Dream Fest.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325074/
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