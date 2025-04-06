Шанс есть. В КР пройдет конкурс на должности руководителей 22 медорганизаций

В Кыргызстане проведут открытый конкурсный отбор на вакантные должности руководителей в 22 организациях здравоохранения. Об этом сообщает Минздрав.

По его данным, участие в конкурсе смогут принять только лица из числа участников резерва, которые подтвердили свое право на участие и назначение, успешно пройдя тестирование в рамках первичной или итоговой аттестации.

На 1 апреля 2025 года в резерв кадров руководителей организаций здравоохранения зачислено 404 человека, из которых 100 уже имеют право на участие в конкурсном отборе и назначении.

«Включение в резерв не является основанием для автоматического назначения на руководящую должность. Чтобы получить право на участие в конкурсе, каждый кандидат обязан пройти первичную или итоговую аттестацию», — подчеркнули в ведомстве.

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Первичная аттестация по квалификации «Управление здравоохранением» предполагает самостоятельную подготовку к тестированию. Итоговая аттестация проводится после прохождения профессиональной переподготовки по соответствующей программе. Аттестация осуществляется на базе Центра развития здравоохранения и медицинских технологий при МЗ КР. Результаты тестирования вносятся в автоматизированную информационную базу данных, что является одним из ключевых факторов при принятии решения о назначении кандидата на руководящую должность.

Более подробная информация о правилах функционирования резерва кадров руководителей организаций здравоохранения размещена на сайте: hm.med.kg.

«У всех, кто намерен стать руководителем медицинских учреждений, должен быть шанс. Проходите тесты, можно самостоятельно изучить курс «Менеджмент в здравоохранении», есть все онлайн-ссылки на учебные материалы. Те, кто набрал наивысшие баллы и участвовал в открытых конкурсах, будут назначены руководителями — максимально два срока по пять лет. Карьерный лифт должен работать», — написал в Facebook министр здравоохранения Эркин Чечейбаев.