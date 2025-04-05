Расширение проспекта Айтматова: идут вырубка арчи и снос отдельных заборов

В Бишкеке на проспекте Чингиза Айтматова вдоль домов жилмассива «Киргизия-1» идет массовая вырубка арчи (можжевельник), а также сносят заборы некоторых домов.

Ранее вице-мэр города Жамалбек Ырсалиев сообщал 24.kg, что они не будут вырубать арчу, а пересадят деревья в другое место. Однако один из рабочих, который занимается сейчас вырубкой, сказал, что «о пересадке арчи в другое место не знает и они просто выкорчевывают деревья».

«Вряд ли их теперь можно пересадить, засохнут ведь», — сказал сотрудник коммунальной службы мэрии.

Напомним, в настоящее время управление делами президента совместно с муниципалитетом реализует проект по расширению проспекта Чингиза Айтматова от проспекта Абсамата Масалиева (Южная магистраль) до улицы Семетей. Согласно плану, дорога должна стать шестиполосной с выделенной полосой для общественного транспорта и отдельной велодорожкой. По информации мэрии, для строительства велодорожки необходимо частичное изъятие участков у жителей жилмассивов «Киргизия-1» и «Киргизия-2» — всего 66 домовладений.