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Общество

Начальная школа на госязыке. Трехъязычную систему образования предлагают в КР

Депутат Жогорку Кенеша Миргул Темирбаева инициировала изменения в Закон «Об образовании». Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Документ разработан для внедрения трехъязычной системы образования в государственных, муниципальных, средних и высших учебных заведениях республики.

Стратегическая цель трехъязычного образования заключается в том, чтобы создать необходимые условия для одновременного овладения гражданами кыргызским, русским и английским языками.

В справке-обосновании отмечается, что в 2020 году принята концепция «Кыргыз жараны», согласно которой первым объединяющим фактором является госязык.

При этом в соответствии с Конституцией русский язык в Кыргызстане имеет статус официального. Он используется в делопроизводстве, образовании, СМИ и повседневной жизни, а также служит средством общения между различными этническими группами, составляющими многонациональное население страны.

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Кроме того, в эпоху глобализации английский стал ведущим языком, объединяющим людей из разных государств и культур. Это основной язык, используемый в международном бизнесе, науке, технологиях и дипломатии.

«На современном этапе существуют все предпосылки для эффективного внедрения трехъязычной системы образования в нашей республике. В прошлом КР имеет опыт билингвизма, то есть со времен СССР наши граждане одинаково в совершенстве владеют кыргызским и русским языками, умеют в равной степени использовать их в необходимых условиях», — считает инициатор.

Согласно ее поправкам, предусматривается:

  • в государственных и муниципальных средних школах преподавание в системе общего начального образования на государственном языке;
  • в системе общего основного и среднего образования — на трех языках (кыргызском, русском и английском).

Порядок внедрения трехъязычной системы будет определен кабинетом министров.

Напомним, в 2024-м спикер парламента уже предлагал перевести начальную школу полностью на госязык.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324981/
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