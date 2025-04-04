11:53
USD 86.71
EUR 95.46
RUB 1.03
Общество

Дастан Бекешев: Переход на 12-летку в школах приведет к бардаку

«Переход на 12-летку в школах приведет к бардаку», — считает депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

В своем Telegram-канале он отметил, что из-за перехода системы образования на 12-летний учебный процесс в городе Бишкеке, Чуйской и некоторых других областях грядут огромные проблемы.

«Как мы все знаем, наблюдается катастрофическая нехватка зданий школ, кадров. Набрать учителей за столь короткий срок не получится», — считает Дастан Бекешев.

По его словам, в Бишкеке уже начались проблемы с записью детей в школы.

«Например, в 7-м микрорайоне в школу № 20 многие родители не смогли записать своих детей, хотя живут рядом с ней. Из-за этого им приходится записывать детей в другие школы, которые расположены не рядом с их домами. Думаю, к осени будет бардак. Многие будут возмущаться и придут к сентябрю либо к Жогорку Кенешу, либо к Минобразования», — добавил нардеп.

Ранее в Министерстве образования и науки озвучили ближайшие планы в связи с переходом на 12-летнее школьное образование.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324901/
просмотров: 356
Версия для печати
Материалы по теме
Запись в школу. Как не оставить ребенка без гарантированного места
Переход на 12-летку. Детям, возможно, не придется перепрыгивать через класс
Переход на 12-летку. Специализированные школы не останутся в стороне
Переход на 12-летку. Дефицита учебников не будет, обещают чиновники
Догдуркуль Кендирбаева: Переход на 12-летнее образование — поручение президента
Кыргызстанцы не должны унижаться, убирая чужой город — Догдуркуль Кендирбаева
Сокращение бакалавриата. Количество кредит-часов уменьшать не будут
Ждите уведомления. Как в Кыргызстане пройдет запись в школу в 2025 году
Ни одного иностранца, ни одного гранта. Как КР реализует реформу образования
12-летнее обучение: в Бишкеке первоклассников будут учить на базе детсадов
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Нужна медицинская помощь? Как попасть на&nbsp;прием к&nbsp;семейному врачу Нужна медицинская помощь? Как попасть на прием к семейному врачу
В&nbsp;Бишкеке ожидается гроза. Прогноз погоды на&nbsp;3-6 апреля В Бишкеке ожидается гроза. Прогноз погоды на 3-6 апреля
В&nbsp;мэрии сформировали черный список недобросовестных подрядчиков по&nbsp;ремонту дорог В мэрии сформировали черный список недобросовестных подрядчиков по ремонту дорог
Бизнес
MBANK упрощает жизнь: регистрация детей в&nbsp;школу онлайн за&nbsp;пару минут MBANK упрощает жизнь: регистрация детей в школу онлайн за пару минут
Войны за&nbsp;воду: как &laquo;Минур&raquo; оказался под ударом в&nbsp;борьбе за&nbsp;чистую воду и&nbsp;энергию Войны за воду: как «Минур» оказался под ударом в борьбе за чистую воду и энергию
ASMER Medical. Ведущие врачи из&nbsp;Турции проконсультировали пациентов в&nbsp;Бишкеке ASMER Medical. Ведущие врачи из Турции проконсультировали пациентов в Бишкеке
Волонтеры KOICA помогают детям Кыргызстана. Первый этап программы уже идет Волонтеры KOICA помогают детям Кыргызстана. Первый этап программы уже идет
4 апреля, пятница
11:47
Аттракционы в Кыргызстане не могли контролировать из-за моратория на проверки Аттракционы в Кыргызстане не могли контролировать из-за...
11:45
В РФ квалифицированным иностранцам выдали в 1,5 раза больше разрешений на работу
11:41
MBANK упрощает жизнь: регистрация детей в школу онлайн за пару минут
11:38
Продолжается строительство автодороги Ала-Бука — Джаны-Базар — Кировка
11:30
Бишкектеплосеть проводит рейды среди должников за тепловую энергию