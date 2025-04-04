Дастан Бекешев: Переход на 12-летку в школах приведет к бардаку

«Переход на 12-летку в школах приведет к бардаку», — считает депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

В своем Telegram-канале он отметил, что из-за перехода системы образования на 12-летний учебный процесс в городе Бишкеке, Чуйской и некоторых других областях грядут огромные проблемы.

«Как мы все знаем, наблюдается катастрофическая нехватка зданий школ, кадров. Набрать учителей за столь короткий срок не получится», — считает Дастан Бекешев.

По его словам, в Бишкеке уже начались проблемы с записью детей в школы.

«Например, в 7-м микрорайоне в школу № 20 многие родители не смогли записать своих детей, хотя живут рядом с ней. Из-за этого им приходится записывать детей в другие школы, которые расположены не рядом с их домами. Думаю, к осени будет бардак. Многие будут возмущаться и придут к сентябрю либо к Жогорку Кенешу, либо к Минобразования», — добавил нардеп.

Ранее в Министерстве образования и науки озвучили ближайшие планы в связи с переходом на 12-летнее школьное образование.