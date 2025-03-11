14:28
USD 87.45
EUR 94.54
RUB 0.98
Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Переход на 12-летку. О ближайших планах рассказали в Минобразования

В Министерстве образования и науки озвучили ближайшие планы в связи с переходом на 12-летнее школьное образование.

По данным пресс-службы ведомства, шаги предусматривают:

  • разработку новых образовательных стандартов для 12-летней школы;
  • внедрение новых модулей повышения квалификации учителей;
  • комплексную методическую поддержку учителей (реформу методических центров);
  • обеспечение школ современными учебниками — 2,5 миллиона экземпляров на 744 миллиона сомов;
  • мониторинг качества школьного образования (запуск департамента качества образования и реализация PISA-2025);
  • укрепление гражданского воспитания школьников — формирование национальных традиций, осознанной ответственности, толерантности и активного участия в жизни школы.

Напомним, на 2025/26 учебный год планируется ряд новшеств. В том числе некоторые ученики смогут перепрыгнуть через класс, а дети, прошедшие дошкольную подготовку, будут зачислены сразу во второй класс, минуя первый.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322387/
просмотров: 63
Версия для печати
Материалы по теме
Музеи, библиотеки, детсады — где разместят первоклассников и найдут ли учителей
Читатели 24.kg не поддерживают переход на 12-летнее образование. Итоги опроса
Переход на 12-летку. Школьники будут учиться по разным программам
Дети готовы к образованию только в семь лет — эксперт о переходе на 12-летку
Поддерживаете ли вы переход на 12-летку? Опрос
В Кыргызстане продолжится поэтапное внедрение 12-летней школы
Переход на 12-летнее обучение будет проходить поэтапно — решение Садыра Жапарова
В Кыргызстане 12-летку вводить нужно, но в пилотном режиме — экс-замминистра
Экс-министр образования перечислил преимущества 12-летнего обучения в школах
Камчыбек Ташиев выступил против перехода на 12-летнее школьное образование
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Разгул стихии. Как застраховать и&nbsp;получить компенсацию за&nbsp;жилье в&nbsp;Кыргызстане Разгул стихии. Как застраховать и получить компенсацию за жилье в Кыргызстане
Внимание! С&nbsp;31&nbsp;марта в&nbsp;Бишкеке перекроют движение по&nbsp;проспекту Чуй Внимание! С 31 марта в Бишкеке перекроют движение по проспекту Чуй
Пилят деревья и&nbsp;расширяют трассу. Ремонт дороги от&nbsp;Лебединовки до&nbsp;объездной Пилят деревья и расширяют трассу. Ремонт дороги от Лебединовки до объездной
Бизнес
Оформите ОСАГО в&nbsp;MBANK и&nbsp;получите 15&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО в MBANK и получите 15 процентов кешбэка
Агрокредиты от&nbsp;14&nbsp;процентов от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Агрокредиты от 14 процентов от «Элдик Банка»
Один тариф на&nbsp;всех: MEGA делает связь удобнее и&nbsp;дешевле! Один тариф на всех: MEGA делает связь удобнее и дешевле!
Мегапроект &laquo;Все в&nbsp;одном&raquo; Royal Central Park стартует. Что получит Бишкек? Мегапроект «Все в одном» Royal Central Park стартует. Что получит Бишкек?
11 марта, вторник
14:25
Земельные участки бесплатно раздавать кыргызстанцам больше не будут Земельные участки бесплатно раздавать кыргызстанцам бол...
14:24
Переход на 12-летку. О ближайших планах рассказали в Минобразования
14:00
Музеи, библиотеки, детсады — где разместят первоклассников и найдут ли учителей
13:13
В России и США откроют представительства ГИК
13:10
Государству вернули здание бывшей больницы в Сулюкте