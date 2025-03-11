Переход на 12-летку. О ближайших планах рассказали в Минобразования

В Министерстве образования и науки озвучили ближайшие планы в связи с переходом на 12-летнее школьное образование.

По данным пресс-службы ведомства, шаги предусматривают:

разработку новых образовательных стандартов для 12-летней школы;

внедрение новых модулей повышения квалификации учителей;

комплексную методическую поддержку учителей (реформу методических центров);

обеспечение школ современными учебниками — 2,5 миллиона экземпляров на 744 миллиона сомов;

мониторинг качества школьного образования (запуск департамента качества образования и реализация PISA-2025);

укрепление гражданского воспитания школьников — формирование национальных традиций, осознанной ответственности, толерантности и активного участия в жизни школы.

Напомним, на 2025/26 учебный год планируется ряд новшеств. В том числе некоторые ученики смогут перепрыгнуть через класс, а дети, прошедшие дошкольную подготовку, будут зачислены сразу во второй класс, минуя первый.