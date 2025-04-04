Афиша Бишкека на выходные: выставки, мастер-классы и концерты

Театры
5 апреля. Одноактный балет «Кармен-сюита»
Одноактный балет впервые поставлен в Москве в апреле 1967 года кубинским хореографом Альберто Алонсо специально для великой балерины Майи Плисецкой. Музыку для балета — транскрипцию великой оперы Жоржа Бизе — написал Родион Щедрин.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.
5 апреля. Фантастическая комедия «Шестое чувство»
После смерти десять незнакомцев оказываются в загадочном пространстве, напоминающем распределительный центр между мирами. Здесь нет судей и приговоров, но есть одна последняя возможность. Каждый из героев получает шанс рассказать свою историю: о мечтах, ошибках и незавершенных делах. И только одному из них позволят вернуться на Землю на один-единственный день.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.
6 марта. Спектакль «Легкое знакомство»
Тонкий юмор спектакля, лиризм, захватывающий сюжет, диалог героев держат зрителя в напряжении до самой последней минуты.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.
6 апреля. Опера «Трубадур»
Сюжет оперы основан на реальных фактах, имевших место в Испании в XV веке. Поскольку музыка оперы необычайно выразительна, всегда бывает совершенно ясно, счастлив персонаж или грустен, любит он или ненавидит. И накал страстей в «Трубадуре» ни на минуту не ослабевает.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.
Выставки, ярмарки
5-6 апреля. Постоянные выставки музея
Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
1 марта — 6 апреля. Выставка «АрКа: Пространство жизни»
В своем творчестве Турар Турганалы обращается к архетипическим образам, исследуя, как символ оси мира — от древнего древа жизни до отражений из эпического мира Манаса, которые продолжают звучать в современности. Персональная выставка дополнена туш-кийизами из коллекции КНМИИ, созданными мамой автора Женилдик Аралбаевой.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
29 марта — 12 апреля. Выставка «Живое наследие: Ремесло, соединяющее эпохи»
Выставка объединит мастеров, ценителей культуры и гостей, желающих прикоснуться к наследию кочевых народов. Она предложит посетителям уникальную экспозицию кыргызских ширдаков, панно ручной работы и традиционной юрты, демонстрирующих самобытность национального орнамента и мастерство ремесленников.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
29 марта — 6 апреля. Выставка «Пантон счастья»
Авторская фотовыставка известного свадебного фотографа в Кыргызстане Рахата Керимбаева приурочена к 30-летию творческой деятельности мастера и объединит более 200 работ.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
2-17 апреля. Выставка Бишкекского первоапрельского конкурса
На выставке представлены работы художников из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
26 марта — 16 апреля. Выставка «В свободном полете»
Шесть известных в художественной среде женщин объединились в творческий коллектив и создали проект под смелым названием «В свободном полете». На выставке представлены произведения живописи, графики и гобелены ручной работы.
«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-22.00.
Концерты, фестивали, выступления
5-6 апреля. Музыкально-цирковое представление «Волшебная лампа»
В представлении для всей семьи 50 артистов, среди которых призеры международных цирковых фестивалей Парижа и Монте-Карло, участники цирка Du Solei, ведущие вокалисты столичных мюзиклов и театральные актеры, участники проекта «Голос».
Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.
5 апреля. Концерт Томаса Андерса
Томас Андерс, легендарный солист группы Modern Talking, вновь готов порадовать поклонников волнительной атмосферой живого выступления.
Дворец спорта имени Кожомкула, 19.00.
5 апреля. Концерт «Добрые песни старого кино»
Музыка из культовых фильмов — от лирических баллад до гимнов целых поколений — зазвучит в живом исполнении Tynda Music.
Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.
5-6 апреля. Киноклуб
5 апреля состоится показ фильма «Семь» режиссера Дэвида Финчера, 6 апреля — первой серии «Задачи трех тел».
Дом кино имени Чингиза Айтматова, 11.00 (суббота), 18.00 (воскресенье).
6 апреля. Аудиоспектакль «Дух города»
Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города.
Сквер имени Максима Горького, 13.00.
Лекции, мастер-классы
6 апреля. Мастер-класс по созданию коллажа
Мастер-класс по созданию коллажа на основе произведения Петра Кончаловского проведет Айзуура Бакалова.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 13.00.
5 апреля. Лекция по истории мирового искусства
Вас ждет лекция, посвященная голландской и фламандской живописи. Лектор — искусствовед, арт-менеджер, куратор Акжибек Бейшебаева.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.
6 апреля. Мастер-класс по живописи
Приглашаем всех желающих погрузиться в мир искусства, расслабиться и получить удовольствие от творчества. Регистрация по телефону 0550551293.
«Галерея М», 14.00.
Для детей
5-6 апреля. Спектакли «Шайыр светофор» и «Кот в сапогах»
«Шайыр светофор» — это поучительная история о Правилах дорожного движения. Какими бывают дорожные знаки и что они обозначают, расскажет веселый светофор.
Спектакль «Кот в сапогах» по знаменитой сказке Шарля Перро о ловком и хитроумном коте и его непутевом хозяине, который благодаря стараниям своего четвероного друга стал полноправным владельцем роскошного дворца и женился на самой настоящей принцессе.
Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.
6 апреля. Сказка «Иван да Марья»
«Иван да Марья» — сказка о любви и верности, мудрости и взаимовыручке, коварстве и обмане, о том, что добро всегда побеждает зло.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.