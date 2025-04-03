Расширение проспекта Айтматова: более 60 жителям «Киргизии-1» придется смириться

— Добрый вечер, вы житель улицы Восточной?

— Да.

— Я журналист. Можно взять у вас комментарий?

— На счет расширения дороги?

— Да.

— Можете взять у соседки, она хорошо знает проблему, умеет хорошо говорить.

Женщина спешит закрыть за собой ворота.

— Не хотите выразить свое мнение по поводу изъятия части вашего огорода, как-никак ваша частная собственность уходит...

— Лучше у нее...

Такой диалог состоялся с жительницей улицы Восточной, расположенной в жилмассиве «Киргизия-1», где из-за расширения проспекта Чингиза Айтматова у домовладельцев предполагается забрать часть участков, а у некоторых и хозпостройки.

В конце февраля местные жители получили уведомление от мэрии Бишкека о том, что им необходимо представить документы, подтверждающие их право на собственность. А уже в марте стало известно, что муниципалитет планирует снести часть объектов в рамках расширения дороги. Заявлено, что сносу подлежат объекты, которые вышли за границу красной линии.

Делиться надо

Восточная — это самая крайняя улица с восточной стороны «Киргизии-1» и «Киргизии-2». Здесь нет пешеходных тротуаров. Пешеходы передвигаются прямо по проезжей части. И асфальта нет. Примерно год назад всю дорогу засыпали щебнем — устали от грязи и пыли.

Фото 24.kg. Улица Восточная

Этот район считается престижным. Чистый воздух, ветер с гор, президентская трасса и природный газ, проведенный в 2020-м...

Здесь наряду с особняками, построенными в 90-х, осталось немало домов еще советской застройки.

Несмотря на весну, на улице пусто. Ни играющих детей, ни беседующих соседей.

Пытаюсь заговорить с местным жителем. Он отказывается, ссылаясь на то, что его дом «в другой стороне и нас это не касается».

Рассуждает, что те, у кого красные книги и большие участки, «пусть отдают сколько нужно, у них и так много земли».

На обочине в машине сидит мужчина средних лет. Он оказался не местным, но в курсе событий.

«Да, я слышал. Думаю, есть Конституция, законы... Если у людей есть все необходимые документы, не изымут, наверное. А вообще, в этом деле точку должен поставить кадастр. Там все карты, документы», — поделился собеседник.

На проспекте работает техника, вибрация земли под ногами чувствуется даже на соседних улицах.

На пути попадается неспешно идущая семейная пара. Живут здесь, но комментировать передачу участков на нужды города категорически отказались.

«Думаем, все хорошо, все по закону», — коротко ответил мужчина, и пара ускорила шаг.

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Сразу после появления информации о сносе местные жители были более активны в вопросе защиты своей собственности. Они обращались в СМИ, устраивали встречи и давали интервью, в которых уверяли, что в этих домах прожило несколько поколений их семей и заборы изначально установлены так, как они стоят сейчас, и лично они границы красной линии не нарушали.

Сейчас же заметно, что ситуация изменилась, и те, кто завтра может лишиться части имущества, уже не так активно пытаются повлиять на ситуацию.

Неизбежное Наконец-то попадается аксакал, готовый поделиться мнением. Он вот-вот лишится части своего огорода.

«Мы обратились к депутатам, президенту... Если начнется снос заборов, мы будем этот процесс фиксировать», — сказал мужчина.

Он отметил, что разбирается в юриспруденции и много лет работал на государственной службе.

«Один из главных документов в защите частной собственности — договор купли-продажи. Сколько соток и какая площадь указана в этом документе — это и есть ваша собственность, пусть даже она выйдет за пределы красной линии», — считает собеседник.

По его словам, у некоторых жителей улицы размер участка, указанный в договоре купли-продажи, и данные в красной книге разнятся.

Аксакал говорит, что в свое время из-за правовой неграмотности некоторые получили документы, не проверив правильность указанных сведений. Например, в договоре указано 7 соток, а в Госрегистре, когда им выдавали красную книгу, указали площадь 6,5 сотки.

«Им там говорили, что у вас 7 соток, но 0,5 сотки выходят за красную линию, поэтому красную книгу дадим, указав только 6,5 сотки. А люди что? Лишь бы получить документ. Думали, что все равно эти полсотки останутся за ними и никто не будет их оспаривать. Хотя человек покупал именно 7 соток», — подчеркивает собеседник.

Фото 24.kg. Проспект, который подлежит расширению, в результате которого будут снесены задние заборы жителей улицы Восточной

Он также считает, что мэрия не просто так земли, которые выходят за красную линию, называет муниципальными.

«Если территории за красной линией будут признаны муниципальной землей, то по закону мэрия не обязана выплачивать компенсацию, потому что будет считаться, что городские власти просто их возвратили», — высказался местный житель.

Он раскритиковал чиновников за «неправильное общение с людьми».

«Вот, был замакима Ленинского района, кажется. Вел себя очень некрасиво. Да я вам это, да я вам то... Так нельзя разговаривать с людьми. Если бы было решение суда, сказали бы, что выплатят компенсацию, как полагается. Думаю, многие бы согласились», — заключил мужчина.

Еще один житель подключается к разговору. По его словам, живет здесь давно — около 30 лет. Надежды на то, что муниципалитет откажется от своих намерений, ни у кого нет.

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До этого местные жители встречались и с мэром Бишкека Айбеком Джунушалиевым, который приехал на место с главой управления делами президента Каныбеком Туманбаевым. Тогда градоначальник сообщил, что изначально планировалось строить дублирующую дорогу и изъять 12 метров , в результате чего были бы снесены целые дома. Но потом, по его словам, решено обойтись без дублирующей дороги, но новая велодорожка появится и для этого необходимо четыре-пять метров, а значит, заборы некоторых домов, вышедших за красную линию, должны быть снесены.

Айбек Джунушалиев сказал, что мэрия направила уведомления 66 собственникам, которым придется добровольно снести заборы, иначе это в принудительном порядке сделают городские службы. Отвечая на вопросы местных жителей, он сообщил, что компенсации выплачиваться не будут.

Власти решительны

Вице-мэр столицы Жамалбек Ырсалиев излучает решительность и уверенность.

С ним удалось поговорить во время сноса забора дома, расположенного на въезде в «Киргизию-2».

Чиновник признается: он не испытывает радости от того, что чьи-то участки будут частично изъяты. Но при этом говорит, что городские власти не посягают на чью-либо собственность и забирают только муниципальные земли. Он показывает генплан 70-х годов с красной линией.

Показал и другую карту, где указано, сколько квадратных метров будет изъято у каждого домовладения. Судя по этому документу, кто-то лишится 61 квадратного метра земли, кто-то 80 квадратных метров, кто-то 70 квадратных метров...

Напомним, в настоящее время управление делами главы государства совместно с мэрией Бишкека реализует проект по расширению проспекта Чингиза Айтматова от проспекта Абсамата Масалиева (Южная магистраль) до улицы Семетей. Согласно плану, дорога будет шестиполосной с выделенной полосой для общественного транспорта и велодорожкой. По информации муниципалитета, для строительства велодорожки необходимо частичное изъятие участков у жителей жилмассивов «Киргизия-1» и «Киргизия-2». Не повезло владельцам 66 домов.