Запись в школу. В Бишкеке еще 80 процентов мест свободны

В Бишкеке примерно 80 процентов мест в школах свободны для записи детей. Об этом сегодня в прямом эфире сообщила замминистра образования и науки Лира Самыкбаева.

По ее словам, по имеющейся статистике в столичных школах из 13 тысячи 264 квотных мест только около 3,1 тысячи мест занято. «Это говорит о том, что еще примерно 80 процентов мест свободны, есть возможность записаться в альтернативную школу», — сказала Лира Самыкбаева.

Отметим, что некоторые пользователи соцсетей пишут, что мест в школах по их прописке не осталось, и задаются вопросом, что делать.

Замминистра отметила, что в системе появилась возможность выбрать одну из нескольких альтернативных школ, «в одной из них точно есть места».

Дополнительно рассматривается вопрос открытия новых квот.

Конечно, это будет делаться за счет самого нежелательного варианта — уплотнения детей в классах. Но и родители против этого. Лира Самыкбаева

Замминистра добавила, что у граждан есть право использовать любую возможность — ехать в другую область республики или идти в частную школу.

Напомним, в Кыргызстане началась онлайн-запись в школу. Рожденные в 2019 году и не прошедшие 480-часовую программу подготовки к школе «Наристе» пойдут в первый класс, а рожденные в 2018, 2019 годах и прошедшие дошкольную подготовку, пойдут сразу во второй.