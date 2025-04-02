Министр энергетики Таалайбек Ибраев в интервью информагентству «Кабар» сообщил, что с 1 мая 2025 года частным (промежуточным) энергетическим компаниям запретят покупать электроэнергию у НЭСК.

По его словам, они смогут приобретать только импортируемую электроэнергию.

Частные компании получали электроэнергию напрямую от отечественных электростанций и продавали ее населению по государственному тарифу. Однако в связи с дефицитом электроэнергии внутри страны эта возможность будет ограничена.

«Мы не будем сразу закрывать частные компании. Они платят налоги, там работают наши граждане. Все будет зависеть от их способности адаптироваться к новым условиям. Если смогут работать с импортной электроэнергией и конкурировать с государственными структурами — продолжат работу. Если нет — уйдут с рынка», — подчеркнул министр.

Он сообщил о предстоящих структурных изменениях в энергосекторе. Планируется выделить диспетчерские службы в регионах в отдельные подразделения. После завершения установки «умных» счетчиков диспетчерские функции будут отделены от других задач. Бригады электросетей займутся исключительно ремонтами и техническим обслуживанием, а службы по продаже электроэнергии — сбором оплаты.

Таалайбек Ибраев отметил, что после завершения реформ энергетическая система станет более прозрачной и эффективной. Он напомнил, что за последние два года число распредкомпаний сокращено с 28 до 12.

Министр считает, что частные компании должны самостоятельно производить электроэнергию. По его словам, если такие компании построят малые ГЭС, солнечные или ветряные электростанции, они смогут продавать выработанную ими электроэнергию. В условиях дефицита внутри страны государство предлагает передавать частникам импортную электроэнергию по тарифу, в который включены транзитные и сопутствующие расходы.