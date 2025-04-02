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Общество

Кыргызстанцы, работающие во Вьетнаме, просят открыть там консульство

На заседании Жогорку Кенеша депутат Аида Исатбек кызы сообщила, что к ней обратились предприниматели из Кыргызстана, работающие во Вьетнаме, с просьбой открыть там консульство. 

«Они рассказали, что Вьетнам привязан к консульству в Южной Корее, однако туда нужно лететь на самолете и у стран визовый режим. То есть посещение консульства в Корее получается затратным», — сказала нардеп. 

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев ответил, что открытие консульства потребует значительных средств и вопрос нужно рассмотреть тщательно. 

«Тогда хотя бы привяжите Вьетнам к консульству другой страны, куда можно добраться наземным транспортом и не потребуется виза», — попросила Аида Исатбек кызы. 

Чиновник ответил, что ближайшее государство, где есть консульство, — Малайзия. Однако к нему привязаны Сингапур, Индонезия и Таиланд. Для того чтобы привязать еще одну страну, потребуется аккредитация в этом государстве. Кроме того, сотрудников в консульстве Малайзии мало, и они могут не справиться с дополнительной работой. Тем не менее Жээнбек Кулубаев пообещал изучить вопрос и найти решение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324743/
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