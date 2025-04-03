Карту объектов историко-культурного наследия Манасского района составят в Таласе

Карту объектов историко-культурного наследия Манасского района составят в Таласской области. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Уточняется, что Республиканская инспекция по охране памятников истории и культуры Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики объявила тендер на разработку карты объектов историко-культурного наследия Манасского района Таласской области.

На реализацию проекта планируется потратить 8 миллионов 300 тысяч сомов и разработать до декабря 2025 года.