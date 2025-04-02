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Общество

В 2024 году объем торговли между Кыргызстаном и Россией достиг $3,5 миллиарда

Председатель кабинета министров КР Адылбек Касымалиев провел встречу с заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком, прибывшим в Кыргызстан с рабочим визитом.

В ходе конструктивной и предметной беседы стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия в ключевых сферах: экономической, социальной, инвестиционной, промышленной и культурной. Особое внимание было уделено перспективам реализации совместных проектов, имеющих стратегическое значение для экономического развития Кыргызстана и России, а также выполнению задач, поставленных лидерами двух государств.

Адылбек Касымалиев подчеркнул незыблемость союзнических отношений и стратегического партнерства, связывающих Кыргызстан и Россию. Он отметил традиционно доверительную и дружескую атмосферу встреч, позволяющих оперативно и эффективно решать актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

В правительстве отмечают, что особое внимание было уделено позитивной динамике в развитии торгово-экономических связей. В 2024 году объем взаимной торговли между Кыргызстаном и Россией достиг $3,5 миллиарда, продемонстрировав уверенный рост на 14,5 процента по сравнению с предыдущим годом. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем наращивании объемов торговли.

Глава кабинета министров отметил насыщенный график двусторонних мероприятий на текущий год, подчеркнув важность предстоящего официального визита председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина в Кыргызстан, а также проведения 26-го заседания кыргызско-российской Межправительственной комиссии на территории Кыргызстана.

Алексей Оверчук выразил уверенность в дальнейшем укреплении кыргызско-российских связей и подтвердил готовность российской стороны оказывать всемерную поддержку Кыргызстану в реализации совместных проектов.

Состоялась торжественная церемония награждения заместителя председателя правительства РФ  орденом «Достук» за личный вклад в укрепление кыргызско-российского всеобъемлющего сотрудничества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324716/
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