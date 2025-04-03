В Бишкеке 3 апреля солнечно. Температура воздуха днем ожидается +23 градуса.

Отключения света, воды и газа

9.00-17.30 — отрезки улиц Армейской, Кийизбаева, Передовой, Элебесова, Ибраимова, переулки Дорожный, Красноярский, жилмассивы «Карагачевая роща», «Керченский», «Чалбай», «Каинды», улица Чалбай;

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», дом № 86 (1-2-й подъезды, с 1-го по 9-й этаж), жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Балбан-Таймаш-1-6, 12), улицы Лумумбы, Талды-Суйская, Кустанайская, Лазо, дома № 72, 73, Ынтымак-1-7;

9.30-13.00 — 8-й микрорайон, дом № 1, улица Байтика Баатыра, дома № 3а, 3в, 3г, 3/4, улица Чалдоварская, дом № 91а;

9.30-17.30 — жилмассив «Кок-Жар», улицы Кок-Жайык, Арсланбап, отрезки улиц Горького, Достоевского;

9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Шералиева, Ахунбаева, Ак Шыйрак, Ак Марал, Джазира), отрезки улицы Киевской и бульвара Эркиндик, улица Боконбаева, дом № 82, жилмассив «Тынчтык», отрезки улиц Январской, Интергельпо, села Пригородное (контуры № 189, 27, 137, 136, 139), Маевка (контуры № 684, 296), Озерное (контур № 906, улица Полевой Стан), северная объездная дорога, отрезки переулка Коллекторного и улицы Андижанской.

с 31 марта по 4 апреля в жилом городке Совмина отключили горячее водоснабжение; Подробнее

с 10.00 до 00.00 отключат подачу холодной воды на улицах Толстого, Бакаева, Алтымышева, Джунусалиева, Гагарина, Боронбая, Копуро-Базар, Ахунбаева, Чортекова, Муромской, Циалковского, Тимура Фрунзе, Омур, Алыкулова, Ахунбаева, Кок-Жайык, Гагарина, Торугарт, в «Рабочем городке», Институте земледелия, а также в жилмассивах «Ак-Орго», «Ак-Ордо» (северная часть улицы Ахунбаева), «Тенир-Тоо» (ниже улицы Ахунбаева). Подробнее

У кого намечается той

Азиз Аалиев Родился 3 апреля 1972 года во Фрунзе. Председатель правления Узбекско-Кыргызского фонда развития. Мирбек Шамырканов Родился 3 апреля 1982 года. Аким Чон-Алайского района Ошской области.

Памятные даты

День бухгалтеров и аудиторов Кыргызской Республики

Согласно постановлению правительства от 4 марта 2005-го, «учитывая важную роль и большой вклад работников бухгалтерского учета и аудита в реформирование системы бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита в Кыргызской Республике», в целях повышения престижа и общественной значимости профессий 3 апреля ежегодно отмечается День бухгалтеров и аудиторов республики.

Всемирный день вечеринки

Идея организовать День пати пришла из фантастического романа «Полет» американской писательницы Ванны Бонта: повествование книги заканчивается обратным отсчетом до 3 апреля 2000 года, когда во всем мире должен пройти массовый праздник, объединяющий человечество. Этот роман вышел в свет в 1995-м, а уже 3 апреля 1996 года в США прошел первый День вечеринки под девизом «Вечеринка — это противоположность войны».

С каждым годом праздник набирал популярность и к настоящему времени приобрел статус международного.

День рождения мобильного телефона

Фото YouTube. Samsung Galaxy Fold

Знаковое событие произошло 3 апреля 1973 года. В тот день инженер компании Motorola Мартин Купер совершил первый звонок по мобильному телефону.

Он работал в сфере телефонии и разработки аппарата мобильной связи уже давно, начиная с создания мобильных телефонных аппаратов для автомобилей. Подобные агрегаты весили порядка 13-14 килограммов. Так что новый аппарат, по которому совершен звонок Купером, весивший чуть менее 900 граммов, стал настоящим технологическим прорывом.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в

.