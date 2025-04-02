Бакыт Торобаев дал разъяснения по изменению тарифов на поливную воду

Заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев подробно рассказал по новым тарифам на поливную воду. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Бакыт Торобаев отметил, что из 28 тысяч километров водоканалов на территории Кыргызстана 22 тысячи ранее обслуживала Ассоциацией водопользователей и только 6 тысяч контролировала служба водных ресурсов.

«По нашим приблизительным оценкам, по Кыргызстану ассоциация собирала около 1–1,5 миллиарда сомов платежей за поливную воду. Однако не известно, куда были потрачены деньги. Возникают большие вопросы относительно того, были ли собранные средства потрачены по назначению. Мы проводим реформы, чтобы эти 1–1,5 миллиарда сомов были направлены на удовлетворение потребностей людей, ремонт каналов, строительство новых и модернизацию. У ассоциации водопользователей с фермерами не было никаких контрактов, они устанавливали разные тарифы в зависимости от региона. До нас дошла информация, что в поливной сезон выплаты составляли от 1 тысячу – 1,5 тысячи сомов за гектар до 2–5 тысяч, а в некоторых случаях и до 10–15 тысяч сомов в зависимости от культуры. Но никто не знает, достаточно ли предоставляли воды», — сказал министр.

По его словам, теперь же установлены тарифы, зависящие от площади поля и объема воды. В 15 районах Кыргызстана, где водоснабжение затруднено, тариф будет составлять 250 сомов за полив одного гектара земли, в остальных районах — 500 сомов.

При этом, по словам Бакыта Торобаева, служба водных ресурсов берет на себя ответственность за подачу необходимого объема воды, а в случае неисполнения этих обязательств фермеры будут платить не полную стоимость.