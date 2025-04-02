14:45
USD 86.66
EUR 93.75
RUB 1.03
Общество

Бакыт Торобаев дал разъяснения по изменению тарифов на поливную воду

Заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев подробно рассказал по новым тарифам на поливную воду. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Бакыт Торобаев отметил, что из 28 тысяч километров водоканалов на территории Кыргызстана 22 тысячи ранее обслуживала Ассоциацией водопользователей и только 6 тысяч контролировала служба водных ресурсов.

«По нашим приблизительным оценкам, по Кыргызстану ассоциация собирала около 1–1,5 миллиарда сомов платежей за поливную воду. Однако не известно, куда были потрачены деньги. Возникают большие вопросы относительно того, были ли собранные средства потрачены по назначению. Мы проводим реформы, чтобы эти 1–1,5 миллиарда сомов были направлены на удовлетворение потребностей людей, ремонт каналов, строительство новых и модернизацию. У ассоциации водопользователей с фермерами не было никаких контрактов, они устанавливали разные тарифы в зависимости от региона. До нас дошла информация, что в поливной сезон выплаты составляли от 1 тысячу – 1,5 тысячи сомов за гектар до 2–5 тысяч, а в некоторых случаях и до 10–15 тысяч сомов в зависимости от культуры. Но никто не знает, достаточно ли предоставляли воды», — сказал министр.

По его словам, теперь же установлены тарифы, зависящие от площади поля и объема воды. В 15 районах Кыргызстана, где водоснабжение затруднено, тариф будет составлять 250 сомов за полив одного гектара земли, в остальных районах — 500 сомов.

При этом, по словам Бакыта Торобаева, служба водных ресурсов берет на себя ответственность за подачу необходимого объема воды, а в случае неисполнения этих обязательств фермеры будут платить не полную стоимость.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324706/
просмотров: 351
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане деградировано более 139 тысяч гектаров присельных пастбищ
Больше пшеницы и картофеля. В Кыргызстане начались пахотные работы
В Баткенской области хотят попробовать вырастить мандарины
В Баткенской области создали семь искусственных ледников
Женщины превращают бесплодные земли в сады шиповника в Баткенской области
Фермерам Кыргызстана передали в лизинг 188 единиц техники с начала года
На искусственное оплодотворение КРС из бюджета выделят 60,8 миллиона сомов
На сельскохозяйственную перепись выделено более 277 миллионов сомов
Фермеры смогут подавать заявки на получение земельных участков онлайн
Сельскохозяйственное страхование намерены развивать в Кыргызстане
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Орозо айт. Что известно о&nbsp;празднике и&nbsp;как его отмечать Орозо айт. Что известно о празднике и как его отмечать
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;проспекте Айтматова начали сносить заборы у&nbsp;домов В Бишкеке на проспекте Айтматова начали сносить заборы у домов
Бизнес
Открытие ИП&nbsp;счета онлайн в&nbsp;MegaPay&nbsp;&mdash; быстро, удобно, без визита в&nbsp;банк Открытие ИП счета онлайн в MegaPay — быстро, удобно, без визита в банк
Первый в&nbsp;Кыргызстане премиальный тариф с&nbsp;бесплатным VIP-номером от&nbsp;MEGA Первый в Кыргызстане премиальный тариф с бесплатным VIP-номером от MEGA
Как защитить личные данные в&nbsp;интернете с&nbsp;помощью VPN Как защитить личные данные в интернете с помощью VPN
Честная рассрочка для покупок на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; без переплат и&nbsp;комиссий Честная рассрочка для покупок на O!Market — без переплат и комиссий
2 апреля, среда
14:41
На портале «Тундук» могут появиться истории болезней граждан На портале «Тундук» могут появиться истории болезней гр...
14:39
В Бишкеке задержана группа по подозрению в изготовлении гашишного масла
14:34
Азамат Жамангулов стал министром цифрового развития и инновационных технологий
14:23
Султанбая Айжигитова не пустили в здание ЖК. Комментарий пресс-службы парламента
14:17
Бакыт Торобаев дал разъяснения по изменению тарифов на поливную воду