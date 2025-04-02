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Общество
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

В Украине опубликовали список 660 граждан Казахстана, воюющих на стороне России

В Украине опубликовали список более 660 казахстанцев, воюющих на стороне России. Имена назвал центр «Хочу жить», который находится под кураторством Министерства обороны и Главного управления разведки Украины.

Уточняется, что с 2022 года в боевых действиях принял участие 661 гражданин Казахстана, из которых как минимум 78 погибли. Источником сведений называют анонимных представителей командования Вооруженных сил РФ.

«Хотим подчеркнуть, что наемничество является уголовно наказуемым преступлением в Республике Казахстан. Те, кому повезло выжить в рядах российской армии, по возвращении домой рискуют получить срок от 12 до 17 лет с конфискацией имущества», — говорится в сообщении центра «Хочу жить».

Отмечается, что данные о гражданах РК стали первыми — аналогичные списки граждан других стран также будут предоставлены позже.

Центр «Хочу жить» создан в феврале 2022-го. Он занимается приемом обращений от военнослужащих России, которые сдаются в плен.

Ранее ресурс опубликовал список российских дезертиров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324693/
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