В Бишкеке на территории рынка «Орто-Сай» по улице Безымянной введена в эксплуатацию первая роторная парковка. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Новая роторная парковка рассчитана на десять мест. Стоимость составляет 25 сомов за первый час и 25 сомов за каждый последующий час.
Оплата осуществляется через QR-код, после чего водитель предъявляет оператору чек, и его автомобиль возвращается для завершения парковки.
Как отмечает муниципалитет, установка роторной парковки – это шаг к модернизации инфраструктуры города и решению проблемы нехватки парковочных мест в центральных районах города. Если проект окажется успешным, возможна установка подобных парковок и в других частях столицы. Это инновационное решение позволяет эффективно использовать городское пространство и увеличить количество парковочных мест в условиях плотной застройки.