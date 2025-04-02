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Общество

В Санкт-Петербурге открыли Музей бомжей

В Санкт-Петербурге открыли Музей бомжей. Экспозиция расположена в подвале на Гороховой улице, осмотреть ее можно только с экскурсоводом, сообщили организаторы.

Посетителям рассказывают о зарождении бродяжничества в России и его дальнейшей эволюции, судьбах бездомных людей из разных эпох и причинах, которые приводят к такому образу жизни.

Авторы проекта назвали музей антологией бродяжничества и исследованием «на стыке истории, социологии и антропологии».

«Наш музей — это антология бродяжничества, исследование на стыке истории, социологии и антропологии. Центром экспозиции являются люди и их судьбы из разных веков. Вместе с ними мы попытаемся разобраться в тех силах, которые тянут наших героев к свободе или на дно.

Помимо центральной экпозиции, в музее будет представлен ряд объектов материального и нематериального характера. Какие-то появятся сразу после открытия, какие-то будут добавляться постепенно. Музей живой и будет развиваться и изменяться», — говорится в сообщении.

В числе экспонатов можно увидеть фигуру странника XIV века, петербургского бездомного интеллигента, сидящего на трубах теплотрассы, а также фигуру бомжа в советском отделении милиции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324646/
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