В Кыргызстане создадут карту бедности. В Национальном статистическом комитете прошла встреча с представителями миссии Всемирного банка по вопросам бедности и равенства во главе с руководителем программы Обертом Пимхидзаем.

Стороны обсудили сотрудничество по разработке карты бедности КР, которая позволит точнее оценивать социально-экономическую ситуацию в регионах и формировать эффективную политику поддержки населения.

Проект будет реализован по инициативе ВБ в рамках программы, направленной на сокращение бедности и повышение благосостояния граждан.