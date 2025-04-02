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Общество

В Кыргызстане создадут карту бедности

В Кыргызстане создадут карту бедности. В Национальном статистическом комитете прошла встреча с представителями миссии Всемирного банка по вопросам бедности и равенства во главе с руководителем программы Обертом Пимхидзаем.

Стороны обсудили сотрудничество по разработке карты бедности КР, которая позволит точнее оценивать социально-экономическую ситуацию в регионах и формировать эффективную политику поддержки населения.

Проект будет реализован по инициативе ВБ в рамках программы, направленной на сокращение бедности и повышение благосостояния граждан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324643/
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