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Общество

Алишер Усманов впервые в рейтинге богатых Forbes как представитель Узбекистана

Миллиардер Алишер Усманов впервые вошел в рейтинг Forbes как представитель Узбекистана. Новый рейтинг самых богатых людей мира стал доступен широкой общественности.

из журнала Forbes
Фото из журнала Forbes

Американский журнал представил 39-й ежегодный рейтинг самых состоятельных людей планеты. Первое место занял основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, чье состояние оценивается в $342 миллиарда.

В первой мировой десятке богачей:

  • Уоррен Баффет — $154 миллиарда;
  • Ларри Пейдж — $144 миллиарда;
  • Сергей Брин — $138 миллиардов;
  • Амансио Ортега — $124 миллиарда;
  • Стив Балмер — $118 миллиардов.

Впервые в списке миллиардеров Forbes от Узбекистана оказался Алишер Усманов. Ранее он фигурировал в рейтинге как представитель России. Его состояние оценивается в $16,7 миллиарда, что позволило занять 125-е место в мировом списке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324642/
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