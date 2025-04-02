Алишер Усманов впервые в рейтинге богатых Forbes как представитель Узбекистана

Миллиардер Алишер Усманов впервые вошел в рейтинг Forbes как представитель Узбекистана. Новый рейтинг самых богатых людей мира стал доступен широкой общественности.

Фото из журнала Forbes

Американский журнал представил 39-й ежегодный рейтинг самых состоятельных людей планеты. Первое место занял основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, чье состояние оценивается в $342 миллиарда.

В первой мировой десятке богачей:

Уоррен Баффет — $154 миллиарда;

Ларри Пейдж — $144 миллиарда;

Сергей Брин — $138 миллиардов;

Амансио Ортега — $124 миллиарда;

Стив Балмер — $118 миллиардов.

Впервые в списке миллиардеров Forbes от Узбекистана оказался Алишер Усманов. Ранее он фигурировал в рейтинге как представитель России. Его состояние оценивается в $16,7 миллиарда, что позволило занять 125-е место в мировом списке.