Германия впервые со времен Второй мировой войны размещает войска за границей

Германия и Литва подписали соглашение о размещении в прибалтийском государстве бригады Бундесвера. Об этом пишет «Российская газета».

По ее данным, впервые со времен Второй мировой войны немецкие солдаты будут дислоцированы за границей на постоянной основе.

В соответствии с соглашением в Литве будут расквартированы 4,8 тысячи человек. Ожидается, что полной боеспособности бригада достигнет к 2027 году.

Размещение немецких солдат в Прибалтике соответствует планам НАТО по расширению своего военного присутствия на восточном фланге. На саммите блока в Вильнюсе в июне 2023-го натовские лидеры одобрили новые региональные оборонные планы, которые предусматривают размещение дополнительных сил и средств альянса у его восточных границ.