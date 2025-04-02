В Бишкеке 2 апреля солнечно. Температура воздуха днем ожидается +19 градусов.

Отключения света, воды и газа

9.00-17.30 — отрезки улиц Осмонкула, Куренкеева, Суворова, Мечникова, переулки Молдавский, Балыкчинский, отрезки улиц Буденного, Славянской, переулки Чувашский, Кузнечный;

9.30-17.00 — переулок Геологический, дома № 9, 9а, 9/3, отрезки улиц Карадарьинской, Суванбердиева, село Пригородное (улицы Юбилейная, Островского, Горького, Первомайская, Маяковского, Садовая, Космонавтов, Береговая, Широкая, 8 Марта, Марата, Дорожная, Гагарина, Сибирская, Арсланбаб, Строительная, Лесная, Новая, Ынтымак, Нижняя, Ленская-БЧК, средняя школа, водозабор, айыл окмоту);

9.30-12.00 — 3-й микрорайон, дома № 6/1, 7/1, 11/1, 14/1, 28/1, 28/2, 29, 29/1, 29/2, 29/3, 29/6;

9.00-17.00 — отрезки проспекта Чингиза Айтматова, улиц Руставели, Джаманбаева, жилмассив «Тынчтык» (улицы Ийгилик, Чыныбаева), улица Абдрахманова, дом № 130, жилмассив «Арча-Бешик» (улица Жазыйра), отрезки улиц Криворожской, Нурекской, переулки Калымский, Каунасский, улица Бухарская, село Озерное (улицы Заводская, Шоссейная);

13.00-17.00 — отрезки проспекта Чуй и улицы Тоголока Молдо, улица Нарвская, дом № 74, отрезки проспекта Дэн Сяопина, улиц Садыгалиева, Власова;

9.00-13.00 — отрезки улиц Токтогула, Табышалиева, Турусбекова, Ахунбаева, Островского, переулок Бакинский;

9.30-13.00 — микрорайон «Достук», дом № 8б.

31 марта — 2 апреля — район, ограниченный улицей Масалиева, проспектом Чингиза Айтматова, «Манас айылы», улицами Семетей, Садырбаева, а также село Орто-Сай, жилые городки «Сары Озон», «Ала-Арча 1, 2», «Браво», «Ордо», улица Байтика Баатыра, администрация президента «Ынтымак Ордо», резиденция главы государства, СЭЗ «Бишкек».

С 31 марта по 4 апреля в жилом городке Совмина отключили горячее водоснабжение. Подробнее

Памятные даты

Международный день детской книги

Фото 24.kg. Книга «Балерина» о жизни маленькой девочки Бюбюсары, которая очень любила танцевать

Начиная с 1967-го по инициативе и решению Международного совета по детской книге ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги.

До середины XVII века детям в основном рассказывали сказки устно или они читали примерно то же, что и родители, например, басни. Но в основном круг детского чтения сводился к изучению Библии. В XVIII веке дети читали уже такие знаменитые сегодня произведения, как «Робинзон Крузо» Даниеля Дефо и «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта, не менее популярными были сборники восточных сказок.

И только в XIX веке дети смогли читать специально для них написанные произведения, в частности сказки братьев Гримм и Ганса Христиана Андерсена, который внес свой вклад в создание детской книги.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

Отмечается ежегодно 2 апреля начиная с 2008-го.

Цель этой даты — подчеркнуть необходимость помогать людям, страдающим неизлечимым заболеванием, и повышать уровень их жизни. Ведь численность детей, страдающих аутизмом, высока во всех регионах мира и имеет громадные последствия для детей, их семей, общин и обществ.

Аутизм — это нарушение развития нервной системы, которое проявляется в течение первых трех лет жизни. Это заболевание диагностируют при наличии таких симптомов, как недостаток социальных взаимодействий, нарушенная взаимная коммуникация, ограниченность интересов и повторяющийся репертуар поведения.

Впервые в печати упомянуто слово «джаз»

Cлово «джаз» упомянуто в газете Los Angeles Times от 2 апреля 1912 года. Уже позже, в 1917-м, американский журнал Literary Digest авторитетно разъяснял, что «джаз — это музыка, заставляющая людей трястись, прыгать и корчиться». Среди основателей джаза можно отметить трубача и певца Луи Армстронга, трубача Кинга Оливера, кларнетиста Джонни Додса, пианиста Джелли Ролл Мортона.

Отметим, в 2025 году в Бишкеке планируют провести международный фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна» 25-26 апреля.

Люди, которые меняли мир

Родился композитор Саткын Турдубаев

Родился 2 апреля 1935-го во Фрунзе. Композитор.

В 1957-1964 годах работал в Государственном оркестре народных инструментов Кыргызской филармонии.

Преподавал в детской музыкальной школе в Пржевальске (1964-1967), музучилище имени Мураталы Куренкеева во Фрунзе (1967).

Автор таких произведений, как «Поэма», «Айдама күү», «Желдирме», «Жайлоо», «Сары жаз» и других.

Умер в 1993-м.

Умер марафонец Сатымкул Джуманазаров

Родился 17 сентября 1951 года. Заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер XXII Олимпийских игр в Москве в марафонском беге.

Единственный марафонец из постсоветского пространства, которому удалось подняться на пьедестал олимпийского марафона. На очень тяжелом олимпийском марафоне в упорной борьбе финишировал третьим.

Серебряный призер чемпионата СССР по марафону 1980-го. На Токийском марафоне 1981 года занял пятое место.

Умер 2 апреля 2007-го.

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