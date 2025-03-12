«Джаз_Бишкек_Весна». В фестивале примут участие музыканты из восьми стран

В ХХ Международном фестивале «Джаз_Бишкек_Весна», который пройдет 25-26 апреля, примут участие музыканты из восьми стран. Об этом сообщили организаторы в соцсетях.

Выступят коллективы из Кыргызстана, Франции, Германии, России, Испании, Австрии, Японии и Португалии.

Международный фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна» — ожидаемое календарное событие весны. Девиз — «Музыка без границ».

Концерты пройдут в Novotel Bishkek city center. Билеты можно приобрести на сайте ticket.kg.

В рамках фестиваля состоятся бесплатные музыкальные мастер-классы.

Организаторы — ОФ «Центральная Азия — Арт Менеджмент», ОФ «Терра Паблик».

24.kg — информационный партнер фестиваля.