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Общество

Создана координационная группа по цифровизации судебной системы

Состоялось первое заседание координационной рабочей группы по цифровому развитию судебной системы, созданной в соответствии с приказом председателя Верховного суда.

По данным пресс-службы ВС, заседание прошло сегодня, 1 апреля, под председательством главы Верховного суда Медербека Сатыева. В состав группы вошли судьи-криминалисты и цивилисты различных инстанций, представители учреждения информационных технологий «Адилет сот» при Судебном департаменте, а также независимые эксперты.

«Медербек Сатыев отметил, что рабочая группа сформирована с целью повышения эффективности работы по цифровизации судебной системы. В ходе заседания подчеркнуто, что для оптимизации работы создана единая рабочая группа с распределением задач по направлениям. Председатель напомнил участникам заседания о словах Садыра Жапарова, сказанных на XIII Съезде судей, особо отметив, что судебная система должна форсировать внедрение цифровых технологий в своей деятельности», — говорится в сообщении.

На заседании председатель Верховного суда проинформирован о текущем состоянии цифровизации судебной системы. Кроме того, презентована рабочая версия цифровизации блока по уголовному судопроизводству, которая разрабатывается совместно с госпредприятием «Укук» при Генеральной прокуратуре.

Участники обсудили ключевые вопросы, стоящие перед рабочей группой, и сформировали приоритетные направления деятельности. Подводя итоги, Медербек Сатыев дал ряд поручений и установил сокращенные сроки их исполнения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324622/
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