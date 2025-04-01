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Общество

Минюст снова вынес на обсуждение законопроект о частных судебных исполнителях

Министерство юстиции снова вынесло на общественное обсуждение поправки в Закон «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве», целью которых является внедрение института частных судисполнителей.

Отмечается, что частные судебные исполнители нужны, поскольку численность судисполнителей Судебного департамента не позволяет обеспечивать эффективное и качественное исполнение решений судов. Например, в 2021 году в производстве 380 судебных исполнителей Судебного департамента находилось 247 тысяч 917 исполнительных листов, то есть нагрузка на одного сотрудника составляла 54 производства в месяц, тогда как должна быть не более 19.

В законопроекте прописано, что частным судисполнителем может быть гражданин КР:

  • не моложе 25 лет;
  • имеющий высшее юридическое образование;
  • прошедший стажировку у судебного исполнителя не менее шести месяцев;
  • имеющий стаж работы в области права не менее пяти лет;
  • сдавший квалификационный экзамен;
  • получивший свидетельство на право осуществления деятельности частного судисполнителя.

Согласно документу, контроль и координацию деятельности частных судебных исполнителей осуществляет Судебный департамент.

Инициативу введения института частных судисполнителей Министерство юстиции поднимало еще в 2024-м. Однако тогда законопроект после общественного обсуждения не проходил дальнейшую процедуру.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324621/
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