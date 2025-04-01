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Общество

Мэрия Бишкека выставляет на аукцион объекты, расположенные в школах: лоты

Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии Бишкека выставляет на аукцион объекты, расположенные в школах города.

На портале электронной торговой площадки опубликованы лоты.

Уточняется, что 3 апреля пройдет аукцион по предоставлению в аренду следующих объектов:

  • лот № 11090.1 — образовательный центр, расположенный в школе № 63, 11-й микрорайон;
  • лот № 11089.1 — образовательный центр, расположенный в школе № 52, 12-й микрорайон;
  • лот № 11088.1 — образовательный центр, расположенный в школе № 73, микрорайон «Тунгуч»;
  • лот № 11085.1 — образовательный центр, расположенный в школе № 45, улица Салиевой, 186;
  • лот № 11083.1 — образовательный центр, расположенный в школе № 88, жилмассив «Кок-Жар»;
  • лот № 11098.1 — образовательный центр, расположенный в школе № 100, жилмассив «Рухий-Мурас»;
  • лот № 11097.1 — образовательный центр, расположенный в школе № 78, жилмассив «Колмо»;
  • лот № 11096.1 — образовательный центр, расположенный в школе № 40, улица Каховская;
  • лот № 11095.1 — образовательный центр, расположенный в школе № 35, улица Логвиненко, 157;
  • лот № 11094.1 — образовательный центр, расположенный в школе № 39, 6-й микрорайон;
  • лот № 11093.1 — образовательный центр, расположенный в школе № 96, жилмассив «Ак-Ордо»;
  • лот № 11092.1 — образовательный центр, расположенный в школе № 53, улица Кийизбаевой, 91.

4 апреля пройдет аукцион по предоставлению в аренду следующих объектов:

  • лот № 11080.1 — образовательный центр, расположенный в школе № 66, улица Токтогула, 220;
  • лот № 11079.1 — образовательный центр, расположенный в школе № 98, жилмассив «Алтын-Ордо»;
  • лот № 1.1078.1 — образовательный центр, расположенный в школе № 31, улица Павлова, 14;
  • лот № 11077.1 — образовательный центр, расположенный в школе № 101, улица Профессора Зимы, 184/1;
  • лот № 11081.1 — образовательный центр, расположенный в школе № 49, улица 9 Января, 1;
  • лот № 11082.1 — образовательный центр, расположенный в школе № 62, улица Суеркулова, 8;
  • лот № 11091.1 — образовательный центр, расположенный в школе № 71, 12-й микрорайон;
  • лот № 11087.1 — образовательный центр, расположенный в школе № 21, жилмассив «Энесай»;
  • лот № 11086.1 — образовательный центр, расположенный в школе № 84, жилмассив «Ак-Орго»;
  • лот № 11084.1 — образовательный центр, расположенный в школе № 54, улица Фучика, 78а.

7 апреля пройдет аукцион по предоставлению в аренду следующих объектов:

  • лот № 111011 — образовательный центр, расположенный в школе-лицее № 117;
  • лот № 11102.1 — спортивно-образовательные кружки, расположенные в школе № 99, жилмассив «Мурас-Ордо»;
  • лот № 11109.1 — столовая, расположенная в Бишкеке на улице Кривоносова, 206;
  • лот № 11100.1 — мини-футбольное поле, расположенное в жилмассиве «Ак-Босого» по улице Чуй, 57;
  • лот № 11110.1 — аптека, расположенная в Бишкеке в жилмассиве «Ак-Бата» в здании ЦСМ № 10;
  • лот № 11103.1 — художественные кружки, расположенные в школе № 94, жилмассив «Дордой»;
  • лот № 11104.1 — спортивные секции, расположенные в школе № 50, улица Мессароша, 1;
  • лот № 11105.1 — спортивные секции, расположенные в школе № 94, жилмассив «Дордой»;
  • лот № 11106.1 — спортивные секции, расположенные в школе № 5, улица Гоголя, 145;
  • лот № 11107.1 — магазин, расположенный по улице Орозбекова, 344, МП «БАРУ»;
  • лот № 11108.1 — образовательный центр, расположенный в школе № 83, жилмассив «Касым».

Для участия в аукционе необходимо приобрести флеш-карту для ЭЦП (электронная цифровая подпись) и пройти регистрацию по ссылке: https://auctionetp.gov.kg/msu/, найти подходящий лот аукциона, заполнить данные и оплатить сумму через код оплаты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324616/
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