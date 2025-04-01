Форум «Умут». Гульбара Толомушова рассказала о предстоящих кинопоказах

В столице Кыргызстана 11 апреля стартует XII Международный форум молодого кино «Умут» — одно из самых масштабных кинособытий года, которое объединит на одной площадке известных киноведов, начинающих режиссеров и поклонников авторского кино. Фестивальная программа насыщена творческими встречами, тематическими дискуссиями, мастер-классами, лекциями и, конечно, кинопоказами. Об особенностях предстоящего мероприятия, национальном и международном конкурсах рассказывает программный директор форума, киновед Гульбара Толомушова.

— Расскажите о форуме. Какие картины представите на суд зрителей?

— «Герои, побеждающие судьбу» — под таким девизом пройдет XII Международный форум молодого кино «Умут». Лейтмотив фестивалю задал блок документальных фильмов, включенных в программу национального конкурса. Шорт-лист возглавляет 30-минутная картина режиссера Назгуль Чороевой "Воля, побеждающая судьбу«о фермере, который лишился руки в автокатастрофе, но не упал духом и вопреки всему продолжил заниматься земледелием.

Воля человека, способного в корне изменить свою жизнь и преодолеть давление обстоятельств, прослеживается в размышлениях и других авторов. В рамках тематического блока «Герои, побеждающие судьбу» зрители увидят короткометражные картины 2024 года: «Еще раз» (режиссеры Дарья Гусманова, Татьяна Ткачева), «Скала» (режиссер Алтынай Адамалиева), «Ислам: мы идем с тобой» (режиссер Казуя Исобе), «Перевал» (режиссер Жанбулат Жумабеков) и «Нарынбек» (режиссер Асылбек Эсенгул уулу).

— Каким фильмом откроется XII форум?

— На самой церемонии открытия форума в кинотеатре «Ала-Тоо» будет представлена дебютная драматическая картина режиссера Темирбека Бирназарова «Не плачь, Носорог!» (1994). Лента получила «Серебряную Амфору» на международном кинофестивале короткометражных фильмов в итальянском городе Монтекатини-Терме, а также призы на крупных МКФ в Клермон-Ферране (Франция) и Вила-ду-Конди (Португалия).

Герой фильма — маленький мальчик, который так же одинок, как и большой носорог из скульптурной композиции «Последняя слеза» в Дубовом парке Бишкека. Ребенок мечтает о встрече с мамой, наигрывая мелодию на кыргызском духовом инструменте чопо чоор. Он часто ускользает от друзей в свой, понятный только ему, мир.

Выбор картины для открытия обусловлен славным событием — продюсеру Марии Абакировой исполнилось 80 лет. XII Форум молодого кино «Умут» решил отметить этот юбилей, показав зрителю два выдающихся фильма 90-х: «Селкинчек» Актана Арым Кубата и «Не плачь, Носорог!» Темира Бирназарова. Специальный показ киноленты «Селкинчек» пройдет в Доме кино имени Чингиза Айтматова, где также состоится творческая встреча с создателями картины.

— Что еще планируете в рамках форума?

— Всего на форуме будет представлена 51 картина. На национальном конкурсе покажут 24 фильма, на международном — 17. В программе «Молодое документальное кино Казахстана» заявлено шесть киноработ. Еще один казахстанский фильм «Районы» (режиссер Акан Сатаев) будет продемонстрирован в рамках мастер-класса оператора-постановщика Хасана Кыдыралиева.

Кроме того, в рамках форума состоятся специальный показ полнометражной ленты «Кукурузный остров», а также творческая встреча с ее создателем Георге Овашвили, который в этом году входит в состав жюри национального конкурса. Картина знаменитого грузинского режиссера получила «Хрустальный Глобус» на Международном кинофестивале в Карловых Варах (2014) и вошла в шорт-лист кинопремии «Оскар» (2015). После показа режиссер поделится со слушателями своим опытом участия в оскаровской гонке.

Еще одна интересная работа, представленная в международном конкурсе, — «Словно тебя нет» (2024) азербайджанского режиссера Азера Гулиева. Мировая премьера этой картины состоялась в прошлом году в Каннах.

Из других работ кыргызстанский киновед рекомендует к показу картины из блока документальных фильмов «Отцы и дети, дочки — матери». Это короткометражные ленты «Где ты, папа?» (режиссер Ника Одишелидзе, Грузия), «Нагота» (режиссер Сабина Бакаева, Узбекистан), премьера которой состоялась в феврале 2025-го в Берлине, «Линия» (режиссер Аброр Самугжанов, Узбекистан) и «Сад Давида» (режиссер Гаруш Казарян, Армения).

Об «Интересных людях» можно узнать в блоке документальных фильмов, вошедших в национальный конкурс: «Сезим» (режиссер Бекназар Садыркулов), «Доклад ноль» (режиссер Аскат Калыбеков), «Жить во все стороны» (режиссер Табылды кызы Арууке). Все о жизни кыргызстанцев в регионах страны — в блоке документальных картин «Регионалы», представленном творческой молодежной группой «Тарталы»: «Село Алихана» (режиссер Дастан Боркош), «Сестренка, не снимай меня» (режиссер Айжанат Капарова), «После базара» (режиссер Айдай Дүйшөнкул кызы), «Чубак ака» (режиссер Кутман Джаналиев) и «Эстет» (режиссер Бектур Канат).

XII Международный форум молодого кино «Умут» пройдет в Бишкеке с 11 по 14 апреля. Ежегодное мероприятие направлено на поддержку дебютных проектов и содействие профессиональному росту начинающих кинорежиссеров. Кинофестиваль проводится при поддержке департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, а также Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран — участниц СНГ.

Мероприятия будут проходить на двух площадках — в Доме кино имени Чингиза Айтматова и коворкинг-центре «Ололо-Юрт». Вход на все события форума свободный.