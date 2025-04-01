Ученые из Гуанси-Чжуанского автономного района Китая при помощи современных 3D-технологий воссоздали внешность человека, жившего 16 тысяч лет назад. Результаты исследования опубликованы в Journal of Archaeological Science.

Фото Journal of Archaeological Science. Ученые восстановили лицо человека, жившего 16 тысяч лет назад в Китае

Останки древнего человека найдены в пещере Яхуай, расположенной на холме в деревне Болан уезда Лонган провинции Гуанси. Это второе палеолитическое захоронение, обнаруженное на территории КНР.

Это единственный полностью сохранившийся череп древнего человека, найденный в южном Китае. Находка позволит узнать больше о разнообразии древних людей, миграционных процессах и обычаях людей позднего палеолита.

В результате проведенного исследования ученые выяснили, что череп древнего человека больше, чем череп современных женщин, но меньше, чем череп современных мужчин. Лобная кость приподнята. Воссозданное лицо имеет круглую форму, узкие глаза, относительно полные губы и плоский нос.