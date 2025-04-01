22:28
USD 86.66
EUR 93.75
RUB 1.03
Общество

Ученые восстановили лицо человека, жившего 16 тысяч лет назад в Китае

Ученые из Гуанси-Чжуанского автономного района Китая при помощи современных 3D-технологий воссоздали внешность человека, жившего 16 тысяч лет назад. Результаты исследования опубликованы в Journal of Archaeological Science.

Journal of Archaeological Science
Фото Journal of Archaeological Science. Ученые восстановили лицо человека, жившего 16 тысяч лет назад в Китае

Останки древнего человека найдены в пещере Яхуай, расположенной на холме в деревне Болан уезда Лонган провинции Гуанси. Это второе палеолитическое захоронение, обнаруженное на территории КНР.

Это единственный полностью сохранившийся череп древнего человека, найденный в южном Китае. Находка позволит узнать больше о разнообразии древних людей, миграционных процессах и обычаях людей позднего палеолита.

В результате проведенного исследования ученые выяснили, что череп древнего человека больше, чем череп современных женщин, но меньше, чем череп современных мужчин. Лобная кость приподнята. Воссозданное лицо имеет круглую форму, узкие глаза, относительно полные губы и плоский нос.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324600/
просмотров: 709
Версия для печати
Материалы по теме
Гробницу возрастом 2 тысячи 200 лет раскопали археологи Турции
Ученые выяснили, как на самом деле выглядел Моцарт
В Италии археологи нашли амфору VI века до нашей эры с останками ребенка
Во Франции найдена 20-тысячелетняя трехмерная карта древних людей
Вырезанная из камня фигурка животного озадачила археологов в Исландии
В 2024 году на археологические раскопки из бюджета выделят 157 миллионов сомов
Археологи завершают сезон раскопок на Красной Речке
Археологи нашли 1200-летнюю гробницу в Панаме
Внеземной материал нашли ученые в составе древнего клада
Древнеримскую погребальную кровать нашли археологи в центре Лондона
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса
Орозо айт. Что известно о&nbsp;празднике и&nbsp;как его отмечать Орозо айт. Что известно о празднике и как его отмечать
Бизнес
Первый в&nbsp;Кыргызстане премиальный тариф с&nbsp;бесплатным VIP-номером от&nbsp;MEGA Первый в Кыргызстане премиальный тариф с бесплатным VIP-номером от MEGA
Как защитить личные данные в&nbsp;интернете с&nbsp;помощью VPN Как защитить личные данные в интернете с помощью VPN
Честная рассрочка для покупок на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; без переплат и&nbsp;комиссий Честная рассрочка для покупок на O!Market — без переплат и комиссий
Электронный рыболовный билет доступен в&nbsp;MegaPay Электронный рыболовный билет доступен в MegaPay
1 апреля, вторник
22:23
Рейтинг богатейших людей планеты, по версии Forbes, возглавил Илон Маск Рейтинг богатейших людей планеты, по версии Forbes, воз...
22:00
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
21:40
Ученые восстановили лицо человека, жившего 16 тысяч лет назад в Китае
21:20
«Синего экрана смерти» в операционной системе Microsoft больше нет — заменили
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 апреля: в Бишкеке будет солнечно