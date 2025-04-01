В Бишкеке 2 апреля 2025 года на реабилитацию закрывается еще один участок улицы Медерова. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Для движения транспорта закроют отрезок от улицы Юнусалиева до улицы Жукеева-Пудовкина. Таким образом, будет закрыт участок улицы Медерова от улицы 7 Апреля до улицы Жукеева-Пудовкина.
В связи с этим изменится схема движения общественного транспорта. Автобусный маршрут № 212 будет перенаправлен на улицу Горького.
В свою очередь пересечение улиц Медерова/Юнусалиева и улиц Медерова/Жукеева-Пудовкина будут открыты для движения транспорта.
Отмечается, что подрядной организацией выступает ОсОО «Технотоп».
Мэрия города во избежание дорожных заторов рекомендует заранее планировать свой маршрут, а также воспользоваться общественным транспортом вместо личного.