Для движения транспорта закроют отрезок от улицы Юнусалиева до улицы Жукеева-Пудовкина. Таким образом, будет закрыт участок улицы Медерова от улицы 7 Апреля до улицы Жукеева-Пудовкина.

В связи с этим изменится схема движения общественного транспорта. Автобусный маршрут № 212 будет перенаправлен на улицу Горького.



В свою очередь пересечение улиц Медерова/Юнусалиева и улиц Медерова/Жукеева-Пудовкина будут открыты для движения транспорта.

Фото пресс-службы мэрии

Мэрия города во избежание дорожных заторов рекомендует заранее планировать свой маршрут, а также воспользоваться общественным транспортом вместо личного.