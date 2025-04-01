12:15
USD 86.51
EUR 93.66
RUB 1.02
Общество

Сумма социального контракта увеличена до 150 тысяч сомов

Как рассказал на брифинге министр труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров, программа «Социальный контракт», направленная на помощь малообеспеченным и малоимущим семьям, реализуется по инициативе президента КР с 2022 года.

«За три года в рамках этого проекта выделено 3,3 миллиарда сомов из республиканского бюджета для 32 тысячи 226 семей, а также дополнительно 3 тысячи семей были охвачены Всемирным банком. В целом за три года социальный контракт был заключен с 35 тысячами 226 семьями», — пояснил глава Минтруда.

 Министр представил разбивку семей, получивших соцконтракт, по годам.

В 2022 году он был выделен 2 тысячам 800 семьям, в 2023-м — 10 тысячам семей, в 2024 году — 19 тысячам 426 семьям.

«Из реализованных бизнес-программ для 35 тысяч 226 семей 73,3 процента заняты в сельском хозяйстве, 13,8 процента — в производстве, 6,7 процента— в торговле и 6,2 процента — в сфере услуг. По результатам мониторинга выявлено, что 94,2 процента участников программы составили женщины, проживающие в сельской местности.

Были созданы дополнительные 43 тысячи рабочих мест, и улучшились условия жизни более 190 тысяч человек по всей республике», — отметил Равшанбек Сабиров.

Вместе с тем по итогам мониторинга 138 семей из 35 тысяч 226 не смогли реализовать социальный контракт по разным причинам, включая потерю активов из-за форс-мажора или добровольный отказ от участия в программе по состоянию здоровья.

«В 2025 году 13 тысяч 334 малообеспеченных и малоимущих семьи смогут получить по 150 тысяч сомов в рамках социального контракта», — уточнил министр.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324568/
просмотров: 70
Версия для печати
Материалы по теме
Миграция в Японию и социальные контракты. Что изменилось на рынке труда в 2024-м
Главе Минтруда пожаловались на качество протезов, он проинспектировал лично
Парламент Равшанбек Сабировду эмгек министри кылып дайындоого макулдук берди
Равшанбек Сабиров назначен исполняющим обязанности министра труда
Участниками программы «Социальный контракт» стали более 18 тысяч семей
В Кыргызстане участникам соцконтракта начнут выдавать беспроцентные кредиты
Почти 8,6 тысячи семей подали заявки на получение 100 тысяч сомов
В Джалал-Абадской области 3,4 тысячи семей подписали соцконтракт
В Кыргызстане продолжат финансировать программу соцконтракта и в 2024 году
До 10 тысяч сомов в неделю. Сколько получают участники соцконтракта в Бишкеке
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса
Орозо айт. Что известно о&nbsp;празднике и&nbsp;как его отмечать Орозо айт. Что известно о празднике и как его отмечать
Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано на&nbsp;границе Казахстана и&nbsp;Кыргызстана Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано на границе Казахстана и Кыргызстана
Бизнес
Честная рассрочка для покупок на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; без переплат и&nbsp;комиссий Честная рассрочка для покупок на O!Market — без переплат и комиссий
Электронный рыболовный билет доступен в&nbsp;MegaPay Электронный рыболовный билет доступен в MegaPay
Как правильно копить деньги: пять актуальных советов Как правильно копить деньги: пять актуальных советов
Совершите добро в&nbsp;Рамазан&nbsp;&mdash; оплатите фитр-садака через MegaPay Совершите добро в Рамазан — оплатите фитр-садака через MegaPay
1 апреля, вторник
12:10
Камчыбек Ташиев предложил называть грецкий орех кыргызским Камчыбек Ташиев предложил называть грецкий орех кыргызс...
12:08
Сумма социального контракта увеличена до 150 тысяч сомов
12:00
Большой план для Иссык-Куля. Глава области рассказал, что изменится за 10 лет
11:46
Авиакомпании не хотят летать между Кыргызстаном и Венгрией
11:37
Шесть стран Европы заявили о готовности оказывать дальнейшее давление на Россию