Сумма социального контракта увеличена до 150 тысяч сомов

Как рассказал на брифинге министр труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров, программа «Социальный контракт», направленная на помощь малообеспеченным и малоимущим семьям, реализуется по инициативе президента КР с 2022 года.

«За три года в рамках этого проекта выделено 3,3 миллиарда сомов из республиканского бюджета для 32 тысячи 226 семей, а также дополнительно 3 тысячи семей были охвачены Всемирным банком. В целом за три года социальный контракт был заключен с 35 тысячами 226 семьями», — пояснил глава Минтруда.

Министр представил разбивку семей, получивших соцконтракт, по годам.

В 2022 году он был выделен 2 тысячам 800 семьям, в 2023-м — 10 тысячам семей, в 2024 году — 19 тысячам 426 семьям.

«Из реализованных бизнес-программ для 35 тысяч 226 семей 73,3 процента заняты в сельском хозяйстве, 13,8 процента — в производстве, 6,7 процента— в торговле и 6,2 процента — в сфере услуг. По результатам мониторинга выявлено, что 94,2 процента участников программы составили женщины, проживающие в сельской местности.

Были созданы дополнительные 43 тысячи рабочих мест, и улучшились условия жизни более 190 тысяч человек по всей республике», — отметил Равшанбек Сабиров.

Вместе с тем по итогам мониторинга 138 семей из 35 тысяч 226 не смогли реализовать социальный контракт по разным причинам, включая потерю активов из-за форс-мажора или добровольный отказ от участия в программе по состоянию здоровья.

«В 2025 году 13 тысяч 334 малообеспеченных и малоимущих семьи смогут получить по 150 тысяч сомов в рамках социального контракта», — уточнил министр.