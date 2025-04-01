В Бишкеке продолжаются рейды против несанкционированной торговли горюче-смазочными материалами. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
По улице Профсоюзной от Фучика до Лумумбы проведено 4 рейда. Муниципальная инспекция выписала 18 протоколов на 54 тысячи сомов, а по линии УГНС изъято порядка 1 тысячи 500 литров бензина.
Аналогичные рейды проводятся в других столичных районах. За продажу бензина в бутылках на обочинах в Ленинском районе составлено – 42 протокола на 126 тысяч сомов, в Первомайском – 70 протоколов на 210 тысяч сомов, в Свердловском – 34 протокола на 102 тысячи сомов и на территории Октябрьского района – 12 протоколов на 36 тысяч сомов.
Как отметили в мэрии, за правонарушение предусмотрен штраф в размере 3 тысяч сомов.