В новой версии операционной системы Microsoft Windows 11 для участников программы предварительной оценки (Windows Insiders), тестирующих новые функции операционной системы, не будет легендарного синего «экрана смерти» (Blue Screen of Death), появляющегося в случае критического сбоя, говорится в сообщении, опубликованном в блоге компании.

Фото компании Microsoft . «Синего экрана смерти» в операционной системе Microsoft больше нет

Теперь при возникновении неполадок на экране перестанут демонстрировать грустный смайлик и QR-код, таким образом «экран смерти» получит минималистичный дизайн. Нововведение стало частью изменений для предварительной версии Windows 11 KB5053658.

«Мы представляем новый, более оптимизированный пользовательский интерфейс для непредвиденных перезагрузок, который лучше соответствует принципам разработки Windows 11 и поддерживает нашу цель — как можно быстрее вернуть пользователей к работе», — проинформировали в Microsoft

«Экран смерти» синего цвета появился в Windows NT 3.1 в 1993 году. Теперь зеленый фоновый цвет экрана сообщает, что на компьютерном устройстве используется предварительная сборка Windows вместо обычной.