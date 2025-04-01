21:29
USD 86.66
EUR 93.75
RUB 1.03
Общество

«Синего экрана смерти» в операционной системе Microsoft больше нет — заменили

В новой версии операционной системы Microsoft Windows 11 для участников программы предварительной оценки (Windows Insiders), тестирующих новые функции операционной системы, не будет легендарного синего «экрана смерти» (Blue Screen of Death), появляющегося в случае критического сбоя, говорится в сообщении, опубликованном в блоге компании.

компании Microsoft
Фото компании Microsoft . «Синего экрана смерти» в операционной системе Microsoft больше нет

Теперь при возникновении неполадок на экране перестанут демонстрировать грустный смайлик и QR-код, таким образом «экран смерти» получит минималистичный дизайн. Нововведение стало частью изменений для предварительной версии Windows 11 KB5053658.

«Мы представляем новый, более оптимизированный пользовательский интерфейс для непредвиденных перезагрузок, который лучше соответствует принципам разработки Windows 11 и поддерживает нашу цель — как можно быстрее вернуть пользователей к работе», — проинформировали в Microsoft

«Экран смерти» синего цвета появился в Windows NT 3.1 в 1993 году. Теперь зеленый фоновый цвет экрана сообщает, что на компьютерном устройстве используется предварительная сборка Windows вместо обычной.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324558/
просмотров: 128
Версия для печати
Материалы по теме
Google разрешила подписчикам YouTube Premium делиться видео без рекламы
В Евросоюзе запускают единую операционную систему EU OS на базе Linux
В Сети появились шпионские фотографии внедорожника Xiaomi
В США представили первый принтер с защитой от хакеров
Google объявила о полном отказе от «Ассистента» в пользу Gemini
В США создали лазер мощностью, сравнимой с миллионом атомных электростанций
Создан первый в мире компьютер на основе человеческих клеток
Telegram начал тестировать функцию «Платные сообщения»
Xiaomi выпустит первый в истории компании ноутбук с искусственным интеллектом
В рейтинге самых тонких складных смартфонов новый лидер — Find N5 от Oppo
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса
Орозо айт. Что известно о&nbsp;празднике и&nbsp;как его отмечать Орозо айт. Что известно о празднике и как его отмечать
Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано на&nbsp;границе Казахстана и&nbsp;Кыргызстана Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано на границе Казахстана и Кыргызстана
Бизнес
Первый в&nbsp;Кыргызстане премиальный тариф с&nbsp;бесплатным VIP-номером от&nbsp;MEGA Первый в Кыргызстане премиальный тариф с бесплатным VIP-номером от MEGA
Как защитить личные данные в&nbsp;интернете с&nbsp;помощью VPN Как защитить личные данные в интернете с помощью VPN
Честная рассрочка для покупок на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; без переплат и&nbsp;комиссий Честная рассрочка для покупок на O!Market — без переплат и комиссий
Электронный рыболовный билет доступен в&nbsp;MegaPay Электронный рыболовный билет доступен в MegaPay
1 апреля, вторник
21:20
«Синего экрана смерти» в операционной системе Microsoft больше нет — заменили «Синего экрана смерти» в операционной системе Microsoft...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 апреля: в Бишкеке будет солнечно
20:44
Германия впервые со времен Второй мировой войны размещает войска за границей
20:22
В Астане из сквера убрали стенды с фотографиями Нурсултана Назарбаева
20:06
Кубок Азии — 2026. Сборная Кыргызстана по футзалу сыграет против команды ОАЭ