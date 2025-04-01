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Общество

Кашель с кровью: Роспотребнадзор ответил на сообщения о новом вирусе

Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о якобы неизвестном вирусе, вызывающем кашель с кровью.

По его данным, в ходе проводимого в Российской Федерации постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены.

«В настоящее время эпидемиологическая ситуация в РФ по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии, стабильна и полностью контролируема. Отмечается снижение уровня заболеваемости. Значительной динамики по числу госпитализированных не отмечается. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Ранее в российских СМИ появилась информация о неизвестном вирусе, заразившиеся которым люди неделями страдают от высокой температуры и сильного кашля с кровью, при этом у них отрицательные тесты на коронавирус и грипп. После этого в Роспотребнадзоре заявили, что специалисты ведомства взяли на контроль сообщения о случаях заболевания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324544/
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