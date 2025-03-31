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Общество

В PISA-2025 примут участие более 6,7 тысячи школьников в Кыргызстане

В Кыргызстане завтра, 1 апреля, стартует основной этап международного исследования качества образования PISA-2025, сообщает Министерство образования и науки.

По его данным, в тестировании примут участие более 6,7 тысячи школьников из 197 средних учебных заведений страны.

Департамент развития качества образования сформировал 14 мобильных команд, в состав каждой из которых вошли координатор, IT-специалист, администратор тестирования и водитель. Для администрирования подготовлено 308 ноутбуков.

Специально разработанная система Maple, предоставленная КР, используется для генерации уникальных логинов и паролей для каждого ученика, что обеспечивает конфиденциальность и точность тестирования.

Тестирование завершится 30 апреля. Итоговые данные исследования опубликуют в конце 2026 года.
  • PISA (Programme for International Student Assessment) — международная программа оценки образовательных достижений учащихся. Кыргызстан дважды участвовал в PISA: в 2006 и 2009 годах. Оба раза занимал последние места.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324519/
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