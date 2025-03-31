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Общество

С 1 апреля в России будут штрафовать водителей с зарубежными удостоверениями

В России с 1 апреля вступит в силу изменение, которое коснется водителей автомобилей и мототранспорта из Кыргызстана. Об этом пишет Lenta.ru.

Согласно документу, с 1 апреля начнут штрафовать иностранцев, которые более года назад оформили вид на жительство или гражданство и при этом используют зарубежные водительские удостоверения.

Размер штрафа составит от 5 до 15 тысяч рублей.

Использование иностранных прав станет правонарушением для тех, кто получил российский вид на жительство или гражданство до 1 апреля 2024-го. 

Водители, имеющие удостоверения иностранного образца, могли получить российские документы на право управления транспортным средством в упрощенном порядке. Однако с 1 апреля для обмена документов придется сдавать экзамены в автошколе. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324518/
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