С 1 апреля в России будут штрафовать водителей с зарубежными удостоверениями

В России с 1 апреля вступит в силу изменение, которое коснется водителей автомобилей и мототранспорта из Кыргызстана. Об этом пишет Lenta.ru.

Согласно документу, с 1 апреля начнут штрафовать иностранцев, которые более года назад оформили вид на жительство или гражданство и при этом используют зарубежные водительские удостоверения.

Размер штрафа составит от 5 до 15 тысяч рублей.

Использование иностранных прав станет правонарушением для тех, кто получил российский вид на жительство или гражданство до 1 апреля 2024-го.

Водители, имеющие удостоверения иностранного образца, могли получить российские документы на право управления транспортным средством в упрощенном порядке. Однако с 1 апреля для обмена документов придется сдавать экзамены в автошколе.