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Общество

1 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 31, переулок Майкопский, 4, 6, 9, 10, 19, 24, 61, 65, 77, 79, отрезки улиц Тимура Фрунзе, Лущихина, жилмассив «Тынчтык», улица Туголбая Ата, 67, отрезки улиц Бухарской, Дубосековской, Сары-Челекской, жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Нооруз, Чубак, Алманбет, Ак-Уул, Анар, Кошой, Жээк, Наристе, Эр-Тоштук, Бакай-Ата, Манасчи, Эр-Табылды, Жибек);
  • 9.30-17.30 — отрезки улиц Маяковского, Елебесова, переулки Красноярский, Читинский, Керченский;
  • 9.00-17.30 — отрезки улиц Огонбаева, Западной, Кирова, Курманджан Датки, Гражданской, Абдумомунова, Таллинской, Ереванской, Саратовской;
  • 13.00-17.00 — отрезки улицы Киевской, бульвара Эркиндик;
  • 9.00-13.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Ахунбаева, Байтика Баатыра, Джантошева;
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Кустанайская, Балбан-Таймаш-1, -3, -4, -6), микрорайон «Достук», 2/6, 2/11.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ленинское (улицы Алма-Атинская, ПМК-3, Новая, Восточная, Проектируемая, Юбилейная, Набережная, Мостовая, Новосельская, Интернациональная, Речная, Заречная, Виноградная, переулок Северный, Малая ГЭС), Луговое (улицы Мирная, Алма-Атинская, Новостройка, Сыдыгалиева, Луговая, тупик Первомайский, переулок Маслопромский), Мыкан (улица Линейная), Лебединовка (улицы 8 Марта, Чапаева, 9 Мая, Советская, Комсомольская, Чкалова, Горького, Набережная, проспект Победы, переулок Веселый), Байтик (детский сад, школа), Карла Маркса (улицы Шоссейная, Фрунзе, Куйбышева);
  • 8.00-17.00 — села Кайырма (улицы Актюбинская, Алма-Атинская, Кайырминская, Восточная, Строительная, Виноградная, Малая ГЭС), Садовое (улицы Учхозская, 8 Марта), Дачное (улицы Шевченко, Рыбака, Новая, Ленина, 40 лет Победы, Чехова, Строительная, Жукова, Северная, Ломоносова, Восточная, Береговая);

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Жекен (улица Центральная), город Кара-Балта (улицы Карабалтинская, Бакыта, Тимирязева, Коммунистическая, «Квартал Победы»);
  • 9.00-16.30 — села Алексеевка (улица Гречко), Суусамыр;

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Тегирменти (улицы Солтоноева, Сулайман, ремонтный цех), Самансур, Подгорное;

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — село Бирдик (улица Красный Милянтан);
  • 8.00-17.00 — село Дмитриевка (улицы Чапаева, Фрунзе, Новая, Ленина, Садовая, Нальчик), город Кант (3-й микрорайон);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Александровка (улицы Луговая, Сокулукская, Молодежная, Ванахуна, Восточная, Лалаза, Центральная, Панпанза, новостройка), Беловодское (улица Кирова), Чон-Арык (улицы Медералы, Сыйдана), Спартак (улицы Ленина, Садовая);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Восточная, Фрунзе, Первомайская, переулок Первомайский, улицы Ынтымак, Советская, Степная), Романовка (улицы МТФ, Акимбаева, Московская, Восточная, Фрунзе, Жетиген, Разная);
  • 9.30-12.00 — село Джаны-Джер (улицы Северная, Молодая Гвардия, МТФ-2А);
  • 9.30-17.00 — село Майское (улицы Первомайская, Найденова);
  • 9.00-19.00 — село Новопавловка (жилмасссив «Ак-Ордо», улицы Проектируемая, Байтика Баатыра, контур № 498, улицы Эркин-Тоо, Советская, Баетова, Фрунзе, Учительская, Гоголя, Ала-Арчинская, Комсомольская, Кирова);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-16.30 — села Эркин-Сай, Бухара, Эфиронос, Тельман, Кум-Арык, Вознесеновка, город Каинда (улицы Московская, Куйбышева, Юбилейная, Мира, Ленинградская, Джанузакова, Комсомольская);
  • 9.00-17.00 — село 15-го партсъезда (улица Юбилейная);

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кош-Коргон, Кара-Добо, Искра, Восточное, Жаны-Чек, Жаны-Турмуш, Сайлык, Садовое, город Токмак (3-й микрорайон, 23, 24, 25а, 57, 59, 51, 53, 55, улицы Мичурина, Островная, Абая, Ломоносова, Гагарина, 168), село Алчалу (улица Сыдыкова).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324510/
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