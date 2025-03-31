В Джалал-Абадской области на 100 гектарах высаживают деревья

В Джалал-Абадской области стартовала масштабная кампания по озеленению, сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что по инициативе главы ГКНБ Камчыбека Ташиева в рамках проекта «Жашыл мурас» на пустынной территории площадью 100 гектаров высаживают 40 тысяч саженцев.

«В рамках проекта высаживают семь видов деревьев, включая грецкий орех, фисташку, миндаль, яблоню, сосну, абрикос, а также хвойные и лиственные породы. В долгосрочной перспективе эти лесные массивы поспособствуют улучшению экологической ситуации, а урожай высаженных деревьев сможет использовать местное население. Кроме того, проект будет способствовать развитию экотуризма в регионе», — отметили в МЧС.

По их данным, для обеспечения эффективного роста деревьев внедряется современная израильская ирригационная система, монтируемая специалистами из Турции.

Министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев сообщил, что в рамках национальной кампании «Жашыл мурас» на территории всех областей страны высадят более 2 тысяч гектаров лесных насаждений. Также вдоль крупных автомагистралей планируется создание зеленых аллей.