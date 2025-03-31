С 1 апреля закрывают для проезда еще один участок бульвара Молодой Гвардии

С 1 апреля закрывают для проезда транспорта еще один участок бульвара Молодой Гвардии — от улицы Московской до улицы Токтогула с западной стороны в связи с ремонтом дороги. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Будет закрыт участок бульвара Молодой Гвардии от улицы Московской до улицы Токтогула. С восточной стороны откроют временное двустороннее движение. Ранее закрыли участок бульвара от улицы Боконбаева до улицы Московской. Изменений в движении общественного транспорта не будет.

Отмечается, что подрядной организацией выступает ОсОО «ДорСтрой Групп».