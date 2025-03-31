  • 33 объектов на территории Ошского рынка, вдоль бульвара Молодой Гвардии до улицы Кулиева и реки Ала-Арчи;
  • 244 рекламных конструкций;
  • 10 объектов вдоль северной объездной дороги;
  • 20 гаражаей в микрорайоне «Тунгуч», находившихся на муниципальной земле без необходимых документов. Всех владельцев уведомили заранее.