Мэрия продолжает демонтаж незаконных построек. В результате за неделю убрали 17 шлагбаумов и 246 объектов облегченного типа, включая киоски и контейнеры. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
На территории города провели демонтаж:
- 33 объектов на территории Ошского рынка, вдоль бульвара Молодой Гвардии до улицы Кулиева и реки Ала-Арчи;
- 244 рекламных конструкций;
- 10 объектов вдоль северной объездной дороги;
- 20 гаражаей в микрорайоне «Тунгуч», находившихся на муниципальной земле без необходимых документов. Всех владельцев уведомили заранее.