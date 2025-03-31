Артисты Алтайского края дадут концерты в Кыргызстане в честь 80-летия Победы

Ансамбли русского танца «Огоньки» и народной песни «Вечерки» Государственной филармонии Алтайского края отправились в двухнедельные гастроли по Центральной Азии. В Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане они представят программу «Всем миром, всем народом, всей землей», приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

«Победа — объединяющая тема для многих стран, государств, народов, миллионов людей, живущих на планете, история которых хранит отпечатки войны. Концертная программа основана на исторических фактах и фотоматериалах, песнях военных лет. В каждом из городов гастрольного тура в программу будут включены концертные номера местных артистов», — написал он.

Тур алтайских ансамблей поддержали правительство региона и Министерство культуры России.