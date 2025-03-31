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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Ремонт дорог. Какие улицы обновят в рамках АТР, рассказали в мэрии Бишкека

В титульный список реконструкции и реабилитации дорог в присоединенных населенных селах в рамках административно-территориальной реформы на этот год внесли ряд улиц. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, отремонтируют:

Первомайский район:

  • в МТУ «Маевка» улицу Ала-Арча от улицы Жапарова до канала, от канала до улицы Сад, общая протяженность — 1 тысяча 665 метров;
  • в МТУ «Маевка» улицу Полевую от улицы Арычной до улицы Араванской, общая протяженность — 1 тысяча метров;
  • в МТУ «Пригород» села Озерного улицу Рыбхозную от улицы Фрунзе до улицы Западной, общая протяженность — 1 тысяча 300 метров;
  • в МТУ «Пригород» улицу Гагарина от улицы Юбилейной, протяженность — 600 метров.

Ленинский район:

  • улицу Гоголя от улицы Фрунзе до БЧК;
  • улицу Корсакова от улицы Ала-Тоо до улицы Фрунзе.

Свердловский район:

  • от улицы Элебесова до улицы Киргизской.

Октябрьский район:

  • улицу Сухэ-Батора от улицы 7 Апреля до улицы Ауэзова (северная сторона села Кок-Жар);
  • улицу Ауэзова от улицы Сухэ-Батора до улицы Горького.

Сообщается, что работы по строительству и ремонту социальных объектов, а также по строительству, реконструкции и реабилитации дорог будут проводиться с учетом финансирования.

Напомним, на строительство дорог в столице в 2025-м планируют потратить 4 миллиарда сомов. Со списком улиц можно ознакомиться здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324485/
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