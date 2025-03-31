Ученые нашли неизвестное древнее существо вдвое старше динозавров

Британские палеонтологи из Университета Лестера обнаружили ископаемые останки древнего членистоногого с исключительно хорошо сохранившимися мягкими тканями. Примечательно, что у этой окаменелости, в отличие от большинства подобных находок, отсутствует внешний панцирь. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Papers in Palaeontology.

Фото Papers in Palaeontology

Ученые идентифицировали находку как новый вид, получивший научное название Keurbos susanae.

Окаменелость нашли в Южной Африке на территории формации Соом в 402 километрах к северу от Кейптауна.

Исследователи рассказали, что окаменелость представляет собой «вывернутое наизнанку чудо природы». У нее прекрасно сохранились внутренние структуры, включая мышцы, сухожилия и даже элементы пищеварительной системы.

Такая сохранность мягких тканей объясняется особыми условиями древнего океана, где обитал этот организм. Водная среда характеризовалась низким содержанием кислорода, но высоким уровнем растворенного сероводорода. Именно эти специфические условия, по-видимому, способствовали минерализации мягких тканей, в то время как кислая среда растворила более твердые части тела.

Особый интерес вызывает возраст находки — организм существовал накануне одного из самых масштабных вымираний в истории Земли. Ордовикское вымирание, произошедшее около 443 миллионов лет назад, привело к исчезновению почти 85 процентов морских видов.

Место находки в настоящее время уничтожено горнодобывающими работами, что делает маловероятным обнаружение новых экземпляров этого вида.