Программу развития рыболовства до 2029 года разработали в Кыргызстане

В Кыргызстане намерены утвердить Программу развития рыболовства и аквакультуры на 2025–2029 годы. Проект постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение.

Целью документа является:

создание благоприятных условий для дальнейшего устойчивого роста производства рыбы и рыбной продукции и привлечения инвестиций;

обеспечение населения республики рыбопродуктами отечественного производства в достаточном количестве, соответствующего качества.

Проект программы включает в себя три приоритета:

1. «Поддержка развития аквакультуры» — направлен на развитие, прежде всего, форелеводства как ключевого экспортно ориентированного сегмента. Форелеводство должно сохранить темпы роста производства и вывести Кыргызстан в число крупных экспортеров высококачественной рыбной продукции.

2. «Поддержка развития рыболовства» — направлен на развитие мелкомасштабного и спортивно-любительского рыболовства, которое будет иметь большое значение для увеличения занятости местного населения и развития туризма.

3. «Улучшение системы управления аквакультурой и рыболовством» — предусматривает в том числе улучшение межведомственной координации государственных органов.

В справке-обосновании отмечается, что многие из имеющихся проблем сектора остаются нерешенными. Основная причина в отсутствии достаточного стимулирования частного сектора в привлечении инвестиций, несбалансированность в рыбохозяйственном комплексе основных структурообразующих производств (искусственного воспроизводства рыбных ресурсов, производства кормов), отсутствие доступности финансовых ресурсов для рыбохозяйственных субъектов.