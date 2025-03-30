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Общество

АО «Уралплемцентр» поможет Кыргызстану восстановить племенные станции

Генеральный консул Кыргызстана Мадияр Тентимишов встретился в Екатеринбурге с генеральным директором АО «Уралплемцентр» Сергеем Мымриным и председателем отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Леонидом Гункевич и провел переговоры о сотрудничестве. Об этом сообщили в компании.

Стороны отметили успехи, достигнутые в рамках ранее установленного взаимодействия, а также подтвердили готовность к его дальнейшему укреплению и расширению. Было подчеркнуто значение экономического сотрудничества как важнейшего фактора стабильного развития обоих государств.

Планируется реализация программ по искусственному осеменению, разведению племенного крупного рогатого скота мясного и молочного направлений, а также совместная работа по восстановлению государственных племенных станций.

Глава «Уралплемцентра» посетит Кыргызстан для переговоров с Министерством сельского хозяйства.

Это предприятие специализируюется на искусственном осеменении и поставке биологического материала высокопродуктивных пород быков, таких как абердин-ангусская, герефордская и голштинская.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324389/
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