В Бишкеке на проспекте Айтматова начали сносить заборы у домов

Сегодня на проспекте Чингиза Айтматова в Бишкеке начали сносить заборы домов жителей жилмассивов «Киргизия-1» и «Киргизия-2».

— Сегодня мы начали сносить (заборы), которыми ограждены территории, относящиеся к муниципалитету, — рассказал 24.kg вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев.

По его словам, начали сносить заборы только тех домов, часть территории которых является муниципальной.

— Таких домов где-то 36. Потом начнем проверять законность остальных, — сказал вице-мэр.

В качестве примера он привел здание кафе «Рахат» и дом возле школы № 58, который, по словам Жамалбека Ырсалиева, ранее являлся котельной, а потом был перепрофилирован в жилой дом.

— Заходить будем только на 4-5 метров, дальше не будем, — отметил он.

Так, по его словам, у домов № 1, 2 и 3 по улице Восточной изымут по 86 квадратных метров, у дома по адресу Восточная, 7 — 76 квадратных метров, у дома № 17 по этой же улице — 61 квадратный метр.

— Все указано, у какого дома сколько квадратных метров будет изъято, — заключил вице-мэр.

Напомним, в рамках проекта расширения проспекта Чингиза Айтматова в Бишкеке, на отрезке от проспекта А.Масалиева (Южная магистраль) до улицы Семетей планируют расширение автомобильной дороги и строительство велосипедной дорожки. Из-за расширения с западной части проспекта мэрия намерена изъять часть участков у жителей по улице Восточной жилмассивов «Киргизия-1» и «Киргизия-2».