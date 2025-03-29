19:54
USD 86.40
EUR 93.13
RUB 1.03
Общество

Благотворительный фонд построит новое здание ГСВ на месте сгоревшего в Кербене

Кувейтский благотворительный фонд «Ас-Сафа» построит новое здание для Группы семейных врачей № 5 в селе Жерге-Тал города Кербена Джалал-Абадской области. Об этом сообщила пресс-служба Жогорку Кенеша.

Как отмечается, медицинское учреждение пострадало в декабре 2024 года в результате пожара, приведшего объект в полную негодность.

Разработан проект нового здания, которое планируют построить при содействии благотворительного фонда «Ас-Сафа».

Во время встречи с местными жителями торага Нурланбек Тургунбек уулу акцентировал внимание на важности качества строительства.

«Поступают обращения от местных жителей по поводу некачественного капитального ремонта здания школы имени Асанбека Кабаева, на который выделено 60 миллионов сомов. Чтобы рационально использовать государственные средства и избежать нарушений строительных норм, соответствующие руководители должны усилить контроль», — сказал он.

На встрече отмечено, что полностью решена проблема нехватки поливной воды, озвученная во время предыдущего визита Нурланбека Тургунбек уулу. По его поручению закуплено необходимое оборудование для насосной станции Итагар на 32 миллиона сомов, благодаря чему села Жерге-Тал и Жер-Капчыгай теперь обеспечены водой для орошения полей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324374/
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
В Кербене начали строить здание межрайонного центра профилактики заболеваний
Въездная арка появилась у города Кербена в Джалал-Абадской области
Теперь с Asman Airlines можно быстро попасть еще в два города Кыргызстана
Asman Airlines совершила технический рейс по маршруту Бишкек — Кербен
Санитарно-бактериологическую лабораторию построят в Кербене: объявлен тендер
В Кербене Джалал-Абадской области построят спорткомплекс за 275 миллионов сомов
В Джалал-Абаде задержан депутат горкенеша. Призывал к захвату власти
Сотрудников Группы семейных врачей уличили в нарушении правил утилизации отходов
Новое здание Группы семейных врачей открыли в Иссык-Атинском районе
Для центров семейной медицины в Оше купили аппараты УЗИ
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса
С&nbsp;мая кыргызстанцы начнут больше платить за&nbsp;электроэнергию С мая кыргызстанцы начнут больше платить за электроэнергию
Бизнес
Совершите добро в&nbsp;Рамазан&nbsp;&mdash; оплатите фитр-садака через MegaPay Совершите добро в Рамазан — оплатите фитр-садака через MegaPay
Как стать финансово грамотным и&nbsp;обучить этому своих детей? Как стать финансово грамотным и обучить этому своих детей?
Один простой способ проявлять заботу о&nbsp;близких каждый день Один простой способ проявлять заботу о близких каждый день
Отзывы о&nbsp;Newmar Group: инновации и&nbsp;забота о&nbsp;клиенте Отзывы о Newmar Group: инновации и забота о клиенте
29 марта, суббота
19:42
Высокоскоростной интернет Starlink от Маска теперь доступен в Азербайджане Высокоскоростной интернет Starlink от Маска теперь дост...
19:18
Благотворительный фонд построит новое здание ГСВ на месте сгоревшего в Кербене
18:46
Легализация авто с иностранными номерами: размер тарифа за штрафстоянку снизили
18:28
Касым-Жомарт Токаев передал автобус для учеников бишкекской школы № 33
18:16
Жители села Озгур заявили, что экс-мэр Оша Мелис Мырзакматов захватил участки