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Общество

Перенос железной дороги из Бишкека. Решение по разработке ТЭО пока не принято

Вопрос разработки ТЭО проекта переноса железной дороги из Бишкека находится в процессе рассмотрения межведомственной рабочей группой. Решение о начале его разработки примут по результатам ее работы, сообщили 24.kg в столичной мэрии.

По ее данным, по распоряжению главы кабинета министров КР № 671 от 25 декабря 2024 года для реализации меморандума, заключенного между кабмином и компанией China Road and Bridge Corporation, создана рабочая группа по вопросам железнодорожного сообщения.

«На сегодня она совместно с указанной компанией ведет работу по выполнению положений данного меморандума», — заявили в мэрии.

Также пока не определен маршрут, по которому пройдет дорога в обход города.

«Вопрос относительно железнодорожных путей, используемых для доставки угля на столичную ТЭЦ, находится в стадии изучения. Мы прилагаем все усилия для обеспечения бесперебойных поставок топлива и своевременно проинформируем о принятых решениях», — заявили в мэрии.

Что будет на месте железной дороги, которая проходит по центру Бишкека?

«Предприятие China Road And Bridge Corporation in Kyrgyzstan, согласно генеральному плану и перспективному плану, разработает проект застройки, где будет определено дальнейшее развитие высвобожденных территорий. Более детальная информация будет предоставлена по мере его дальнейшего продвижения», — сообщили в мэрии.

Что будет с железнодорожными вокзалами в центре города и районе Пишпека?

«Вопрос о планах в отношении железнодорожных вокзалов находится в стадии рассмотрения. Межведомственная рабочая группа анализирует различные варианты развития транспортной инфраструктуры Бишкека. Окончательные решения будут приняты по завершении работы группы и детального изучения всех предложений», — отметили в столичном муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324354/
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